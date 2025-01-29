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重案回顧／姐妹花涉殺2信徒！怕聖母被抓去關　竟狠踹生母逼頂罪

▲▼台中邪教疑驅魔害命，涉案的4名女信徒移送。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中邪教疑驅魔害命，其中2名雙胞胎姊妹涉嫌2起打死教友命案。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者吳佩蓁／台中報導

台中女子林欣月自稱為聖母、聖師，2014年創立「中華白陽四貴靈寶聖道會」（另名中華日行一善協會），以禪修為名招募信眾，在台中、南投及廣西南寧設置3道場，並以「借竅驅魔」為藉口，洗腦幹部「三才」成為她的打手，其中一對25歲林姓雙胞胎姊妹，2度涉嫌打死女信徒，甚至還狠踹親生母親，逼她幫林欣月頂罪，逆倫行徑令人咋舌。

檢警調查，林欣月利用「中華白陽四貴靈寶聖道會」，藉此吸收未成年人脫離家庭，並向信徒收取道務基金、報恩金、敬師金等費用，組織內設有長老、副長老、道長、堂主、道師、三才等各階級的幹部，林以「借竅驅魔」為藉口，並稱神佛附身「三才」身上，讓「三才」等幹部成為她的打手，教訓不服從指令或是想脫離的信眾。

▲▼邪教聖師打死、插瞎信徒！10人被起訴　打人影片曝光。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲林姓雙胞胎姊妹，一度動手毆打母親，想逼她幫「聖母」林欣月頂罪。（圖／記者李忠憲翻攝）

林以「身上有髒東西」洗腦信眾，並建立「六大罪犯守則」要信眾遵守，包括「一、只能透過獄卒講話；二、不准洗澡、上2樓；三、手腳綁起來；四、不可藉著聖師耍特權；五、不許與他人交談；六、未經允許不能吃飯」，若違反或想脫離道會就會慘遭其他信眾持棍棒毆打凌虐，甚至還會將過程錄影存證，若受害信徒康復便會大喊「神蹟」。

2019年一名26歲「三才」幹部方女，在廣西道場對林欣月不敬，林動怒指使「三才」林姓雙胞胎姊妹及其他信徒踩踏方女胸腹部，導致方女肝臟破裂身亡。檢警調查發現，林欣月為了脫罪，一度找來林姓雙胞胎姊妹的母親頂罪，但林母不肯，她竟唆使「三才」施暴，雙胞胎女兒也狠下心動手毆打，導致母親腦震盪。

4年後，林姓雙胞胎姊妹又涉嫌虐死35歲游姓女信徒，案發後還將游女反鎖房間，隨即逃離現場，但2人均辯稱均否認犯行，一審台中地院審理認為證據不足，判決林姓雙胞胎等6人均無罪，可上訴。

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