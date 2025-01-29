新北點將／2026勝敗關鍵！綠營兩強棒較勁　春節後動向明朗

▲民進黨立委蘇巧慧、黨秘書長林右昌。（合成圖／記者林敬旻攝、民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

距離2026縣市長選舉剩下一年時間，由於新北市長侯友宜即將八年任滿、由誰接班也尚未定於一尊，民進黨對於力拼藍天變綠地志在必得，黨內開始點將，包含最早表態的綠委蘇巧慧，早已跨出選區四處跑；潛在候選人、民進黨秘書長林右昌也積極參與新北地方宮廟行程，兩個戰將各自有動作，黨內暗潮洶湧，地方議員也還在觀望。

民進黨已經多年未在新北市執政，上次已經要追溯到老縣長蘇貞昌，此次三連霸綠委蘇巧慧早早表態，更搶下新北市黨部主委之位備戰，蘇巧慧多次跨選區在大新北地方勤跑基層，且在新北耕耘已久，加上蘇系地方組織的資源，幾份民調都領先群雄，一直都被視為綠營競選新北市長最有力人選，也早被藍營列為最大假想敵。

然而提早起跑有好有壞，蘇巧慧跑遍新北上下，快速整合地方黨公職要打「團體戰」，但藍營也早就設定攻擊，近期政壇「大罷免潮」，蘇巧慧和蘇系立委張宏陸就被藍營點名罷免，考量二人政治實力，成功罷免的可能性微乎其微，但藍營意在藉此消耗蘇巧慧政治能量，為接下來的首長大戰鋪排。

蘇巧慧陣營不只外患還有內憂，近期一篇引述綠營人士的報導指出，蘇巧慧具全國知名度，長期耕耘樹林鶯歌選區鄰近桃園生活圈，可以當「新北、桃園活棋」。儘管蘇巧慧快速澄清自己是報名「新北場」。相關放話仍讓蘇系人士則憂心，最大敵人恐怕不在黨外。

民進黨秘書長林右昌「鴨子划水」，多次被點名可能參選新北市長，面對媒體多次提問，林右昌始終強調，「年初才剛選舉完，不要一直想選舉。」他也表示，人選很重要，也包含國際經驗等等，大家都希望盡早確定，但提的早不如提的巧，相信其他政黨一樣都有相關提名機制，就按照程序來走。

雖然林右昌參選態度曖昧，但事實上他藉由正國會地方鄰里組織系統，頻頻往新北地方拜廟、跑行程，企圖心頗強，隸屬湧言會的新北市議員李宇翔日前受訪時也斷言，林右昌要選的機率「應該超過70%」，且林若要初選，自己一定會幫忙，因為跟林比較好，且新北選區太大，民進黨想選贏需要淺藍選票，但初選結束後，一定會支持黨的候選人。

事實上，在基隆市長謝國樑罷免案失敗後，為此投入許多心力的林右昌受傷頗深，一度被認為已無望挑戰新北市長大位，而林右昌去年先後代表黨主席賴清德出訪美國、日本，更拜會「日本鐵娘子」高市早苗、青壯派領袖小林鷹之等重要政界領袖。被部分黨內人士視為「敗部復活」。

有綠營人士指出，賴清德經營對日關係多年，與前首相安倍交情深厚更累積不少日本人脈，派林右昌赴日，更顯得對他倚重與信賴，後續內閣安排與縣市長選舉，林右昌將是一大活棋。林右昌訪日回國後，仍持續積極在地方拜廟、跑行程，雖然嘴上未說破，但綠營基層都看在眼裡。

有地方人士直言，林右昌是部長級政治明星，在基隆政績有目共睹，最近也積極跑行程，但是否參選可能要看春節期間的動態，會更明朗。該人士也強調，秘書長終究是輔選角色，若真要參選應先辭職較為妥當。