　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北點將／2026勝敗關鍵！綠營兩強棒較勁　春節後動向明朗

▲▼民進黨立委蘇巧慧、黨秘書長林右昌有意爭取2026新北市長黨內提名。（合成圖／記者林敬旻攝、民進黨提供）

▲民進黨立委蘇巧慧、黨秘書長林右昌。（合成圖／記者林敬旻攝、民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

距離2026縣市長選舉剩下一年時間，由於新北市長侯友宜即將八年任滿、由誰接班也尚未定於一尊，民進黨對於力拼藍天變綠地志在必得，黨內開始點將，包含最早表態的綠委蘇巧慧，早已跨出選區四處跑；潛在候選人、民進黨秘書長林右昌也積極參與新北地方宮廟行程，兩個戰將各自有動作，黨內暗潮洶湧，地方議員也還在觀望。

民進黨已經多年未在新北市執政，上次已經要追溯到老縣長蘇貞昌，此次三連霸綠委蘇巧慧早早表態，更搶下新北市黨部主委之位備戰，蘇巧慧多次跨選區在大新北地方勤跑基層，且在新北耕耘已久，加上蘇系地方組織的資源，幾份民調都領先群雄，一直都被視為綠營競選新北市長最有力人選，也早被藍營列為最大假想敵。

然而提早起跑有好有壞，蘇巧慧跑遍新北上下，快速整合地方黨公職要打「團體戰」，但藍營也早就設定攻擊，近期政壇「大罷免潮」，蘇巧慧和蘇系立委張宏陸就被藍營點名罷免，考量二人政治實力，成功罷免的可能性微乎其微，但藍營意在藉此消耗蘇巧慧政治能量，為接下來的首長大戰鋪排。

蘇巧慧陣營不只外患還有內憂，近期一篇引述綠營人士的報導指出，蘇巧慧具全國知名度，長期耕耘樹林鶯歌選區鄰近桃園生活圈，可以當「新北、桃園活棋」。儘管蘇巧慧快速澄清自己是報名「新北場」。相關放話仍讓蘇系人士則憂心，最大敵人恐怕不在黨外。

民進黨秘書長林右昌「鴨子划水」，多次被點名可能參選新北市長，面對媒體多次提問，林右昌始終強調，「年初才剛選舉完，不要一直想選舉。」他也表示，人選很重要，也包含國際經驗等等，大家都希望盡早確定，但提的早不如提的巧，相信其他政黨一樣都有相關提名機制，就按照程序來走。

雖然林右昌參選態度曖昧，但事實上他藉由正國會地方鄰里組織系統，頻頻往新北地方拜廟、跑行程，企圖心頗強，隸屬湧言會的新北市議員李宇翔日前受訪時也斷言，林右昌要選的機率「應該超過70%」，且林若要初選，自己一定會幫忙，因為跟林比較好，且新北選區太大，民進黨想選贏需要淺藍選票，但初選結束後，一定會支持黨的候選人。

事實上，在基隆市長謝國樑罷免案失敗後，為此投入許多心力的林右昌受傷頗深，一度被認為已無望挑戰新北市長大位，而林右昌去年先後代表黨主席賴清德出訪美國、日本，更拜會「日本鐵娘子」高市早苗、青壯派領袖小林鷹之等重要政界領袖。被部分黨內人士視為「敗部復活」。

有綠營人士指出，賴清德經營對日關係多年，與前首相安倍交情深厚更累積不少日本人脈，派林右昌赴日，更顯得對他倚重與信賴，後續內閣安排與縣市長選舉，林右昌將是一大活棋。林右昌訪日回國後，仍持續積極在地方拜廟、跑行程，雖然嘴上未說破，但綠營基層都看在眼裡。

有地方人士直言，林右昌是部長級政治明星，在基隆政績有目共睹，最近也積極跑行程，但是否參選可能要看春節期間的動態，會更明朗。該人士也強調，秘書長終究是輔選角色，若真要參選應先辭職較為妥當。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／14縣市低溫特報！輻射冷卻發威探10度　凍到初二早上
陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天「4秒才落地」
山道猴開GTR載14歲妹！色慾衝腦硬來挨告...超低收入曝光
紫南宮湧10萬人！現場擠爆　借還金破6000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

帶著孩子參加「街頭尾牙」　張雅琳連6年為無家者送暖

新北點將／2026勝敗關鍵！綠營兩強棒較勁　春節後動向明朗

藍營鎖定罷免吳沛憶　賴清德、蔡英文初一「雙總統」規格助陣聯防

喊話讓民進黨「變成更少數」！　李艷秋秀8字春聯：別再當家生事

大魚大肉記得運動！陳乃瑜推陽光運動公園溜冰場　完成改善不怕摔

新北點將／國民黨2026不能輸的壓力！　李四川出線呼聲高

川普喊提高半導體關稅　卓榮泰：嚴密關注！緊急協助產業界

新北3處賞櫻景點曝光！　淡水、汐止、石碇賞山櫻花

綠營新北市長內戰開打？蘇巧慧、林右昌同台　支持者搶喊：市長！

總統為你加油！賴清德偕7職棒球星為小球員打氣　首度透露愛棒球原因

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

台東5.2地震！太麻里船筏瞬間消失畫面曝　水面漂浮下秒拖進海底

【熱情vs.冷靜】伯恩山犬狂蹭阿金討摸 牠淡定伸手摸摸超有愛～

柯文哲北所吃年夜飯！　除夕菜色「佛跳牆、火鍋」

漏接飛盤秒被別的狗搶走　美國惡霸犬一臉擔心：偶的飛盤～

小草北所外隔空圍爐陪柯文哲　陳佩琪連2天到場感謝支持者！

帶著孩子參加「街頭尾牙」　張雅琳連6年為無家者送暖

新北點將／2026勝敗關鍵！綠營兩強棒較勁　春節後動向明朗

藍營鎖定罷免吳沛憶　賴清德、蔡英文初一「雙總統」規格助陣聯防

喊話讓民進黨「變成更少數」！　李艷秋秀8字春聯：別再當家生事

大魚大肉記得運動！陳乃瑜推陽光運動公園溜冰場　完成改善不怕摔

新北點將／國民黨2026不能輸的壓力！　李四川出線呼聲高

川普喊提高半導體關稅　卓榮泰：嚴密關注！緊急協助產業界

新北3處賞櫻景點曝光！　淡水、汐止、石碇賞山櫻花

綠營新北市長內戰開打？蘇巧慧、林右昌同台　支持者搶喊：市長！

總統為你加油！賴清德偕7職棒球星為小球員打氣　首度透露愛棒球原因

重案回顧／新竹逆子弒母「砂輪機切5塊」丟社區子母車！喊：殺大豬

洋基老闆認輸：很難跟上道奇的花錢速度

公司一票「9年級妹子」香爆！7年級OL：容貌焦慮了

2024年「娛樂圈20對CP求婚結婚」！蕭敬騰世紀婚禮　他喜餅被暴雷

快訊／14縣市低溫特報！輻射冷卻發威探10度　凍到初二早上

濃煙彌漫金山老街！店家油鍋起火嚇壞遊客　眾人驚逃幸未釀災

日本人今年都來這參拜！唯一有「活體白蛇」神社　御守藏蛇皮超招財

草屯男新光三越抽福袋...開心抱走52萬鑽戒：準備送給老婆

初四迎財神！高雄在地知名「旗山八路財神廟」　搶發財大砲旺一年

帶著孩子參加「街頭尾牙」　張雅琳連6年為無家者送暖

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

政治熱門新聞

連2年一起吃年夜飯　蔡英文同框蕭美琴

法鼓山除夕撞鐘108響　馬英九三希望

川普再點名台灣　總統府回應

川普稱「98%晶片生意去台灣」　李彥秀喊話賴政府：別再裝睡

柯建銘要把藍委送進土城　她嗆賴清德「政治渣男」：邊打人邊說愛

柯文哲除夕在北所　陳佩琪感傷「35年第一次獨自過」

除夕夜法鼓山撞鐘　賴清德許大三願

曝柯文哲獄中剃頭原因　陳佩琪：是寵物美容師舍友剪的

DeepSeek重創美股　高嘉瑜曝中國造假史：好險放年假「讓子彈飛一會」

為什麼變了？黃國昌初一曝答案

北市點將／老將、中生代、奇兵浮上檯面　綠高層屬意「政策控」

綠營新北市長內戰開打？蘇巧慧、林右昌同台　支持者搶喊：市長！

疑捲「壯世代標案」圖利　吳春城：將放棄壯世代標章所有權

年夜飯僅吃蔬菜串！　黃國昌透露：飲控中嗚嗚

更多熱門

相關新聞

喊話讓民進黨「變成更少數」！　李艷秋秀8字春聯：別再當家生事

喊話讓民進黨「變成更少數」！　李艷秋秀8字春聯：別再當家生事

朝野戰火未歇，民進黨立院黨團總召柯建銘更在昨日除夕夜時表示，要罷免國民黨41位立委，並稱「一定把他們送進土城，與柯文哲當鄰居」。資深媒體人李艷秋在臉書發文，「既然少數不願承認多數民意的選擇，那就只好把他們變成更少數，希望執政黨別再當家生事，給大家過好日子」。

綠營新北市長內戰開打？蘇巧慧、林右昌同台　支持者搶喊：市長！

綠營新北市長內戰開打？蘇巧慧、林右昌同台　支持者搶喊：市長！

吳思瑤、吳沛憶慘了　罷免「意向書」達標

吳思瑤、吳沛憶慘了　罷免「意向書」達標

罷免連署站湧人潮　藍以2026前哨戰規格迎戰

罷免連署站湧人潮　藍以2026前哨戰規格迎戰

揭綠惡罷3不義　羅智強：4億1千萬誰買單？

揭綠惡罷3不義　羅智強：4億1千萬誰買單？

關鍵字：

新北市長選舉民進黨蘇巧慧林右昌

讀者迴響

熱門新聞

UNIQLO「超夯外套」大砍1100元　粉絲手刀瘋搶

快訊／劉雨柔初一喜宣布「懷孕了」！

除夕夜傳「竹科瞬間壓降」　工程師嚇到丟碗筷回廠

第一次過夜！她抱又摸「曖昧男0反應」　老司機秒懂

即／台南市區4店面年初一全燒毀　恐怖「黑龍捲」曝

即／錢錢蛇進來！大龍峒保安宮「國運籤」出爐

即／台中走春景點驚見2屍　1男與法鬥死在車內

返鄉顧家庭　林政賢轉當職業軍人

快訊／南鯤鯓國運籤抽出了！

釜山航空176人班機起火狂燒！驚悚現場畫面曝

台北回高雄開11小時　他怒「台灣交通真爛」！網罵活該

東洋乳神天木純新年放送南半球

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？

不是肥肉！過年「4食物」膽固醇最高　營養師示警了

獨／除夕炸裂！陳子豪應援舞美女總監也離開中信

更多

最夯影音

更多

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面