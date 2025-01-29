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桃園消防員陳睿均救火之餘勤健身　奪上海健美冠軍為台爭光

▲桃園市消防局大湳分隊隊員陳睿均平日利用工作之餘勤練健身，維持體態健美。（圖／大湳消防分隊提供）

桃園市消防局大湳分隊隊員陳睿均平日利用工作之餘勤練健身，維持體態健美。（圖／大湳消防分隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市消防局第一救災救護大隊大湳分隊消防員陳睿均，平日在消防勤務上表現優異，工作之餘勤練健身與健美，多次參加國內外比賽屢獲佳績。去年12月間代表台灣參加在上海舉辦的「2024 Muscle Star 自然健美之星公開賽」，勇奪男子健體項目獲得全場總冠軍榮銜，不但為桃園市消防局增添榮譽，更為台灣爭光。

▲桃園市消防局大湳分隊隊員陳睿均去年12月參加上海自然健美之星公開賽比賽情形。（圖／大湳消防分隊提供）

▲桃園市消防局大湳分隊隊員陳睿均去年12月參加上海自然健美之星公開賽比賽情形。（圖／大湳消防分隊提供）

已逾30歲的陳睿均於去12月22日代表台灣參加在大陸上海國際時尚中心舉辦的「2024Muscle Star 自然健美之星公開賽上海站比賽，比賽結果勇奪全場總冠軍以及人民幣1萬元獎金。

▲桃園市消防局大湳分隊隊員陳睿均去年12月參加上海自然健美之星公開賽比賽，展現背肌優美線條。（圖／大湳消防分隊提供）

▲桃園市消防局大湳分隊隊員陳睿均去年12月參加上海自然健美之星公開賽比賽，展現背肌優美線條。（圖／大湳消防分隊提供）

陳睿均擁有多項健美大賽的豐富經歷，包括2021年獲得WNBF（世界自然健美協會）男子健體全場總冠軍、2023年第三屆成吉思汗全國健美公開賽男子健體項目冠軍、2024年第一屆NGP（自然健美大賽）健體全場總冠軍。他在賽場上的優異表現，不僅是他個人努力成果，也是桃園市消防局推動戰術體能訓練的具體體現

▲桃園市消防局大湳分隊隊員陳睿均去年12月參加上海自然健美之星公開賽比賽，自信展現健美肌肉。（圖／大湳消防分隊提供）

▲桃園市消防局大湳分隊隊員陳睿均去年12月參加上海自然健美之星公開賽比賽，自信展現健美肌肉。（圖／大湳消防分隊提供）

桃園市消防局自2018年創立戰術體能指導員制度，以科學化方式培養消防員的肌力與體能，強化勤務執行效能並減少運動傷害。局內的戰術體能訓練著重於增進最大肌力、全身活動度、爆發力、最大攝氧量（心肺能力）及傷防觀念，全面提升消防員的身體素質和健康。

▲桃園市消防局大湳分隊隊員陳睿均去年12月參加上海自然健美之星公開賽比賽，最終贏得男子全場總冠軍榮銜。（圖／大湳消防分隊提供）

▲桃園市消防局大湳分隊隊員陳睿均去年12月參加上海自然健美之星公開賽比賽，最終贏得男子全場總冠軍榮銜。（圖／大湳消防分隊提供）

大湳消防隊分隊長吳寧全也認為，同仁利用業餘時間準備健體賽事，除平時肌力訓練和飲食管理外，更需驚人毅力與專注精神。陳睿均此次在國際比賽中獲得佳績，讓全體消防人員備感榮焉，不僅展示消防員在崗位上的專業能力，更突顯他們在生活中的多元才華和拼搏精神。這種精神將繼續激勵更多消防員，在工作之餘，不斷挑戰自我，提升自己的體能和專業能力。

陳睿均強調，在消防局多年來推動戰術體能訓練的基礎上，搭配健美等相關訓練，對消防勤務上都有很大的幫助。肌肉鍛鍊過程中需要強大的意志力與體力，讓消防工作更能勇於面對災害，才能勝任各種不同任務需要。

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關鍵字：

桃市大湳消防隊陳睿均上海自然健美比賽全場總冠軍

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