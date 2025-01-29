花東縱谷新景點─最美監獄賣咖啡　大哥親手現烤土雞香

▲武陵外役監遠近馳名的原產咖啡是由收容人種植、採收。（圖／矯正署提供）

記者吳銘峯／台北報導

位在台東縣鹿野鄉鹿寮溪畔的法務部矯正署「武陵外役監」，有台灣「最美監獄」的稱號。外役監內種植有12000棵咖啡樹，且為了幫助收容人復歸社會，設置有「公益更生實習複合式咖啡廳」，武陵咖啡廳的名號不脛而走。此外，搭配極富盛名的黑羽土雞烤雞，讓武陵外役監「大人物咖啡」，成為花東縱谷近年來頗夯的景點。

提到武陵外役監，內行人都知道監所內的咖啡極富盛名。總計咖啡樹12,000棵，品種為「阿拉比卡」咖啡樹，又稱為「小果咖啡」，全程皆無農藥與化肥栽種，從育苗、栽植、熟成、採豆、選豆、去皮、發酵、日曬、脫殼、手選到烘焙完成，層層把關展現「果香」與「焦糖甜香」美味。曾經榮獲2015年臺東縣政府舉辦有機咖啡評鑑「金質獎」之殊榮。

另有杭菊種植，屬台灣2號黃金菊，自育苖到採收全程採無毒耕作，適合溫暖乾燥且日照充足的砂質土壤，夏季生長，秋冬季杭菊花田佈滿大地，美景如畫，菊花茶口感清熱味甘而苦涼。

因為是監所收容人所種植的咖啡，網友戲稱這是「山中大人物」。而監所內種植的咖啡豆及杭菊就在鹿寮溪畔河階台地上，武陵外役監每年持續聘請老師來教導栽種及烘培技術，「武陵咖啡廳」營運皆由收容人現場操作、迎接、接待及泡製咖啡與烘焙烤雞等美味佳餚供遊客品嚐，彰顯了讓大哥們能「學中做，作中學」外，收容人也因此勇於面對未來與群眾，讓大人物在社會接軌上更能展現經濟價值及生產力。

武陵外役監典獄長張龍泉強調，成立「公益更生實習複合式咖啡廳」目的是能找到設置之初衷找到希望，賦予收容人習得一技之長，俾利於出監後，快速融入並投入社會服務。

▼武陵外役監的武陵烤雞僅需600元，美味又經濟。（圖／取自武陵外役監網頁）