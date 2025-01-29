台中男寒流穿短褲衝出門賣魚　家人崩潰求助醫

▲▼全台65歲以上失智老人破35萬，部立豐原醫院建議不驚嚇、不催促、不傷害自尊為主。（圖／ETtoday資料照）



記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區78歲的阿凱，原本是健康的老人家，3年前收掉魚攤後，逐漸出現失智症狀，短短半年就惡化成中度，導致脾氣暴躁，而且「活在過去」，即使晚上也堅持要到市場賣魚，子女苦勸無效，氣氛鬧得很僵，部立豐原醫院表示，65歲以上老人有408萬人，失智人口超過35萬人，每11人就有1人，而且平均以每30分鐘增加1人速度成長，衛福部也提出7個溝通技巧，協助家屬與失智家人建立更好的互動關係。

阿凱的兒子日前下班回家，發現父親只穿著一條內褲，拎著兩袋魚，在廚房走來走去，嘴裡念著要去市場賣魚，當晚寒流來襲，兒子告知現在是晚上，阿凱仍堅持要出門，當兒子試圖阻止並提高音量斥責時，阿凱瞪大眼、情緒激動，甚至不穿鞋子就衝出家門往市場方向走去，最後阿凱因疲累在路邊休息，才結束一場突如其來的「逃亡」。

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▲▼衛福部建議7項溝通技巧，提升和失智者間互動品質。（圖／豐原醫院提供）

豐原醫院神經內科洪良一醫師建議，當失智者出現類似阿凱的行為時，照顧者可以採取溫和的語氣，輕柔地撫摸他的肩膀安撫，「爸，你認真工作我們都知道，先坐下來喝杯水休息一下，等一下再帶你去市場！ 」這種溝通方式能有效轉移患者注意力，避免他們執意外出，減少危險的發生。

他補充，失智者的症狀源自於大腦無法正常運作，影響患者的記憶、思考、行為，以及日常生活的能力。平常和失智患者互動以不驚嚇、不催促、不傷害病患自尊為主。

根據衛生福利部委託調查，去（113）年65歲以上失智症人口數約35萬人，預計到120年將逾47萬人，130年65歲以上失智症人口數近68萬人，顯示失智症人口有逐年攀升趨勢。

衛福部建議7項溝通技巧，提升親子間互動品質，並提醒，在對抗失智症是條充滿挑戰的道路，溫柔、理解和耐心是重要因素。

1，眼睛平視失智者：讓病人感到尊重和理解。

2，帶著幽默和微笑：緩和當下情緒。

3，聊有成就感的事：讓患者高興。

4，話語簡短慢慢說：避免資訊太多。

5，以實際物品溝通：讓溝通更具體，避免錯誤。

6，耐心等待他回答：給予患者回答時間。

7，不要勉強失智者：尊重他。