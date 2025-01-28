女婿開車問餓了嗎？沒人應答　回頭看瞬間發毛「岳母不見了！」

▲ 岳母去上廁所，被女婿遺忘在休息區 。（圖／翻攝 廣州日報）

記者任以芳／綜合報導

今天（28）日是除夕，也是大陸返鄉最高峰，廣東樂廣高速公路休息站上演尷尬一幕，女婿竟然把岳母忘了，車子開了一公里才發現人不見了，最終在交警幫忙下，護送長輩與家人相會。不少大陸網友幽默留言，「這次又沒成功！沒忘記老婆就好。」

陸媒《廣州日報》報導指出，一名男子與妻子、丈母娘、女兒一同從廣東佛山自駕車回湖北荊州老家過年，途經英德停車區加油時，岳母因著急上廁所未告知其家人。

當男子休息片刻，重新發動車輛啓程，沒有察覺岳母不在車上，直到車輛行駛一公里左右，女婿問岳母「是否要吃東西？」發現沒人應答，他回頭一看，瞬間發毛「岳母不見了！」竟然被自己遺忘在服務區。

同時，如廁後的老人家發現被「丟包」休息區，心情十分慌張，因不熟悉周邊環境，手機也因信號有問題無法與家人取得聯繫，急得不知所措，竟然走到高速公路試圖找人。

當天返程車流如織，大陸路政員鄭陽在樂廣高速往韶關方向英德停車區內疏導密集車流時，發現一名長輩在加油站旁邊的應急車道行走，四處張望，神情焦急，路政員立即上前將其引導至護欄外的安全位置。

得知情況後，路政員一邊安撫長輩情緒，同時用手機聯繫其家人，嘗試多次後終於與長輩的「女婿」取得聯繫。隨後，路政員駕駛路政車將其「岳母」安全護送到了其家人車輛停靠處會合。

該起事件被陸媒報導後，引起百萬網友圍觀，不少人留言「沒事！人道到平安就好」，也有人幽默地說「哎！這次又沒成功」「沒事！老婆沒忘就好」「原諒他不是故意的」「女婿還能活過初一嗎？」

▼女婿丟包岳母引起大陸網友紛紛圍觀留言 。（圖／翻攝 廣州日報）