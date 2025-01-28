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菲女開心採購年貨卻忘在公車上　熱心警一背景衝總站幫她找回

▲羅莎看到員警在公車上將遺失的物品尋獲，當場喜極而泣 。（圖／龍潭警分局提供）

▲羅莎看到員警在公車上將遺失的物品尋獲，當場喜極而泣 。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

1名29歲菲律賓女子羅莎神色慌張的衝進派出所報案，語言不通的她比手畫腳夾雜英文表示，她在桃園市中壢商街購物後搭乘公車返回龍潭工廠宿舍，粗心的把所購買一大包物品遺忘在公車上，員警獲報後親至公車總站尋找，終於在公車後排座椅尋獲，女子看到遺失的物品尋獲，當場喜極而泣頻頻向警方致謝。

▲羅莎頻頻向警方致謝，直呼臺灣的警察效率真高。（圖／龍潭警分局提供）

▲羅莎頻頻向警方致謝，直呼台灣的警察效率真高。（圖／龍潭警分局提供）

3個月前才來到台灣工作的羅莎，目前在桃園市龍潭區一家電子工廠上班，27日於桃園市中壢商街購物後搭乘公車返回龍潭工廠宿舍，下車後卻疏忽把購買的一大包物品遺忘在車上了，在求助無門又不知所措的情況下，才向龍潭分局高平派出所懇求警方能找回，但語言不通的她，溝通時用英文再加上對著員警比手劃腳說明遺失過程。幸好警員張維忻曾在澳洲打工2年英文相當流利，細心以英文與其溝通瞭解事件的來龍去脈以及上下車時、地等詳細情形，迅速前往女子下車地點找尋未果，立即依其陳述的時間向客運公司聯繫，並親自前往客運總站尋找，最後在公車後排座椅下成功尋獲物品，羅莎看到員警將遺失的物品尋獲，當場喜極而泣，頻頻向警方致謝，直呼臺灣的警察效率真高。

龍潭警分局分局長鄭文銘表示，這次協助外籍民眾解決難題，讓外國人對台灣警察留下良好印象，是最好的國民外交。並再次提醒民眾，春節出遊在外務必妥適保管貴重物品，時常檢視隨身物品有無攜帶，如不慎遺失個人物品切莫慌張，可就近向警方請求協助。

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