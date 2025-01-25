緊急煞車害牧師「猛撞投幣箱」破頭亡　公車司機判刑8月

▲新北市蔡姓公車司機未保持車距突急煞，導致正起身預備下車的王姓乘客重心不穩，頭部撞擊投幣箱身亡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者郭玗潔／台北報導

三重客運蔡姓司機2022年時駕駛公車行經淡水區民權路時，因突然緊急剎車，導致一名準備下車的王姓牧師重心不穩，仰躺倒地後往車前滑行，頭部重擊投幣箱，送醫不治身亡。士林地院審理，法官認為蔡姓司機有過失，且未能和家屬和解，依他犯過失致死罪，處8月徒刑。可上訴。

判決指出，三重客運蔡姓司機2022年5月2日駕駛公車，以約36公里的時速，沿新北市淡水區民權路往淡水方向行駛，在大同路交岔路口前，因看到前方黑色車輛煞車燈亮，跟著緊急煞車，此時公車內一名王姓乘客正起身移動，準備在馬偕醫院站下車，當時王男左手拿著背包和傘，同時抓著扶桿，右手則準備刷卡，因重心不穩，腳步踉蹌後仰躺倒地，背部著地往公車前方滑行，大力撞擊駕駛座旁的投幣箱，導致頭部受創，送醫急救後，仍在5月27日不治身亡。

蔡姓司機認為，車上有「未到站不要起身」的警語，他有和前車保持距離，也不知道王男會起身，當天也因下雨溼滑，所以王男起身跌倒，他不知道為什麼他要負全責，他開車不可能兼顧車前狀況及乘客，他如果顧著王男，那就要撞上前車了。

不過法官檢視監視器畫面，發現前車顯示剎車燈後未減速，公車也持續維持車速，2車保持相當距離，接著王男起身要到驗票機刷卡，而前車開始減速，但蔡姓司機抬頭看向車內後視鏡、轉頭看左側，公車卻未減速，直到蔡姓司機發現公車已相當靠近前車車尾，才踩了剎車，此時王男往後摔倒滑行，在其他乘客的「哇哇哇哇哇」聲中，撞到投幣箱後倒地不起。

法官指出，在前車剎車燈亮起的第4秒後，兩車距離開始縮短，但蔡姓司機又等了3秒才踩剎車，也就是從前車燈亮起的約7秒內，蔡姓司機都沒做任何反應。而蔡姓司機應知道大車所需煞停的距離，需要較一般車輛更長，看到前車煞車燈亮時，就應該注意。

法官認為，考量公車底盤通常較一般轎房車為高，行車過程晃動感較大，應以穩定車速行駛，或遇需減速情形，應提前採取減速措施，然而蔡姓司機卻疏於注意，駕駛行為有過失，和王男死因有果關係，審酌王男未在公車行進間緊握扶手也有過失，以及蔡姓司機未能和家屬和解等情狀，依蔡犯過失致死罪，處8月徒刑。可上訴。