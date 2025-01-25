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腳踏車族注意！「夜間沒開燈」被公車撞倒要負3成責任

▲▼公車示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲公車司機靠站後起步沒禮讓後車，撞倒腳踏車騎士成傷，司機和客運公司須連帶賠償。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名鍾姓男子2023年夜間騎腳踏車，遭李姓男子開公車從路邊起步撞倒、臉面掛彩，幸無大礙，他告李男與客運公司連帶求償精神慰撫等費用共25萬元，但經法官逐項審查，不僅獲賠金額被打了2折多，還因當時沒開啟腳踏車燈光、也違反交通規則，被法官認定須自負3成過失責任，最終實拿4萬0282元確定。

本案發生於2023年2月2日晚間7點多，任職大都會汽車客運公司的李男，開公車在北市松仁路靠站上下客，起步沒注意後方有無來車並禮讓行進中車輛優先通行，逕自向左變換車道，鍾男騎腳踏車從左後正好越過公車車頭，瞬間遭撞倒，臉面多處擦傷瘀青，頭部撞傷疼痛，送醫幸無生命危險。

40多歲的李男留在現場向警員自首肇事，到案認錯，刑案被依過失傷害罪判刑3月，得易科罰金定讞，但雙方談不攏賠償金額，調解破局。

鍾男主張本案受傷的後遺症很多，包括脖子抬不起來、持續頭痛等，2個半月不能從事理髮工作，損失薪資14萬多，外加醫藥費與精神慰撫，合計25萬元，要求大都會公司以僱主身分，和李男連帶賠償。

▲▼ 單車,自行車。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲腳踏車騎士遭公車撞傷，卻因自身夜騎沒開啟車身燈光，被判須自負3成過失責任。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

北院審理認為大都會公司未落實監督李男執行職務，應負連帶責任，但勘驗事發時的街道監視畫面，發現鍾男所騎腳踏車沒開啟燈光，不僅在夜間不易讓人提前看見行車動態，也違反《道路交通安全規則》第128條「慢車在夜間行駛應開啟燈光」的規定。

李男和大都會公司都主張鍾男夜間騎腳踏車沒開燈，又突然變換車道，加上警方也研判鍾男是肇事次因，鍾男應自負3成過失責任。

法官認為有理，且醫院函覆鍾男「宜休養至少3日」，無法佐證2個半月不能工作，法官據此大砍鍾男可求償金額為5.7萬餘元，再扣除夜間騎腳踏車沒開燈須自負3成過失責任，北院一、二審均判李男和大都會公司須連帶賠償鍾男共4萬0282元，就此確定。

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