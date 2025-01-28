南投警銀113年攔阻詐騙逾2億創新高　國泰世華分行獲績優表揚

▲南投「警銀」協力、攔阻詐騙金額創新高。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

為強化擴大公私協力打詐，南投縣警察局與全縣各金融投資機構及超商等建立緊密聯繫機制，統計113年度共同攔阻成功金額達2億2414萬餘元，較去年同期增加1億502萬元、增幅為為188％；其中國泰世華南投分行曾阻止一名險遭「假兒子」詐騙400餘萬房屋裝修費的民眾提款，獲縣府績優金融機構表揚。

南投縣政府於15日召開治安會報，副縣長王瑞德公開表揚協助防制詐欺有功行員，以及國泰世華南投分行，表達縣民對其義行付出最誠摯的感謝，而全縣警銀合作在攔阻成功件數（603件，去年同期279件，增幅達216%）、金額都雙創新高。

南投警分局指出，該分局勤務指揮中心在113年11月29日接獲國泰世華南投分行通報疑似詐欺案件，得知楊姓民眾向行員聲稱因其子需裝修房屋，欲臨櫃提款400餘萬元，行員鑑於提款金額過高，為求謹慎通報警方；經派遣員警到場，因楊姓民眾堅信未遭詐騙，於是以電話聯繫其子，其子表示近期無裝修房屋計畫，也感謝銀行及警方協助即時攔阻，才得以避免發生損害。

縣警局表示，詐欺案件嚴重戕害人民財產至鉅，經由警銀超商合作確能有效防制詐欺財損，該局刑警大隊長蕭榮哲除積極查緝詐欺集團，也持續協同各分局落實強化警銀超商合作、攔阻被害財損，透過與行員間綿密聯繫，在民眾臨櫃提匯款時，第一線阻擋民眾被害；縣警局另自113年11月起每月召開打詐記者會，公布最新詐騙手法，宣導「打詐儀錶板專網」，透過直擊「詐欺手法趨勢」、「詐騙話數解析」及「防詐小撇步」，強化縣民識詐能力，避免遭詐欺蠶食身家財產。

警方再次提醒，勿輕信網友所提供來路不明之投資管道，請切記「不接陌生來電」、「不點未知連結」、「不聽投資明牌」、「不怕莫名威脅」、「不給個人資料」等五不防詐原則；而金融機構行員及超商店員的關懷提問是保護民眾財產安全的第一道防線，臨櫃存匯款前，應多審慎為之，也可適時撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或至派出所尋求警方協助，以維自身財產安全。