淘金夢碎！泰國超兇女假觀光真賣淫　被逮哭訴：才做2天

▲小莉憑著傲人上圍，吸引不少尋芳客。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和警方執行網路巡邏時，發現情色網站上刊登性交易廣告，經警方連日探訪，鎖定在連城路一處公寓，前往查緝時，發現為一名泰國籍女子從事性交易，警方在屋內搜出保險套及潤滑油等證物，立即帶回偵辦。該名泰籍女子直呼倒楣，本想來大賺一筆，卻才來第二天就被抓到。

據了解，30歲泰國籍女子小莉（化名），從好友處得知，台灣所得收入比家鄉來得高，並且靠出賣肉體還可以短時間賺更多，小莉心動之下，本月8日與朋友一起在持觀光簽證來台，並透過友人介紹，入住在中和連城路一間套房，並在某情色網站上打廣告攬客，開始她夢想的淘金之旅。

▲小莉從事性交易第2天就被抓，在警局直呼倒楣。（圖／記者陸運陞翻攝）

由於小莉不僅面貌清秀，還有傲人的胸圍，廣告才剛上架，就招攬不少尋芳客，並以每次2000元的價格提供性服務，小莉在短短2天就賺進1萬多元，還以為馬上賺到第一桶金，沒想到第2天就遭警方查獲；小莉在警局不斷哭訴，才2天就被抓，貼機票錢都不夠。詢後警方依違反社維法裁罰，並解送移民署收容。

▲警方透過情色論壇逮獲來台賣淫的泰籍女子。（圖／記者陸運陞翻攝）