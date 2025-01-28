人妻變屠夫！賣狗肉月收達6位數　稚兒目睹媽「殘忍剁狗」崩潰

▲桃園市動保處針對觀音區某農場傳出虐殺犬隻事件，動保處人員派員稽查，並救出32隻狗狗。（圖／桃市府動保處提供）

記者陳韻如／桃園報導

桃園觀音2024年9月間驚爆有狗肉屠宰場，一名越南籍范姓女子專門宰殺狗狗，並販售給周圍移工，月收入高達6位數，其丈夫因不忍數百隻可愛狗狗成為刀下亡魂，再加上就讀國小的兒子目睹媽媽的殘忍行徑後倍受衝擊，才決定大義滅親舉報妻子，整起案件才因此曝光。

據悉，越南籍的范女與丈夫結婚10多年，近年來丈夫因身體狀況越來越差，於是結束原本的工作，將積蓄拿來買地蓋農園，原想將農園打造成自己的「開心農場」，養養雞鴨、種菜等來維生，但後來因為身體欠佳，最終只好將農園交給范女打理。

因農地位處觀音，周圍多為工業區，有眾多移工，沒想到范女竟因此動了歪腦筋，私自將農園改成「屠狗場」，開始賣起越南人愛吃的狗肉。據了解，范女以每公斤600元的價格出售，加上其他雞、鴨等家禽收入，屠宰場每月收入可多達10至20萬元，相當可觀。

▲當時稽查狀況。（圖／桃市府動保處提供）

范女的殘忍行徑持續多年，丈夫看著范女拿著賺來的血腥錢吃香喝辣，曾試圖阻止卻都無效，直到就讀國小的兒子目睹媽媽殺狗後，心理倍受衝擊，丈夫才終於決定要為了兒子硬起來，向友人求助後通報動保處，全案才因此曝光。

動保處表示，當時稽查人員到場稽查，並責令業者限期改善，但複查時業者卻仍未完成改善，動保處遂立即通知協力廠商「相信協會」協助其完成絕育。9月4日「相信協會」提出錄音檔證據，懷疑飼主越南籍范姓女子存在殺狗並販賣情事，動保處立即到場三度稽查，帶回32隻狗狗，還包括多隻未張眼的奶狗，而其中有4隻交由中途送養。

不過，因動保處在現場並未發現屠宰證據，依違反《畜牧法》對范女開罰，全案目前已移送地檢署偵辦，范女丈夫則盼主管機關能查清證據，還給無數枉死生靈一個公道。





▲現場環境髒亂不堪，狗狗甚至只能吃餿水果腹。（圖／桃市府動保處提供）