苗栗婦狂播佛經、木魚聲！社區鄰居快瘋了　下場曝光

▲苗栗婦人刻意大聲播放誦經和木魚擊打聲，噪音影響鄰居，法官判決罰鍰。（圖／記者楊永盛攝、資料照）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣張姓婦人跟住家隔壁大樓有消防、土地爭議，竟長期朝大樓大聲播放誦經、木魚擊打聲響，甚至在地下1樓都能清楚聽到，住戶們蒐證了40段錄音、錄影檔案報警。法官審理後認定張女影響社區安寧事態不輕，依違反社會秩序維護法，裁罰8,000元罰鍰，希望能遏止張女的脫序行為。

住在苗栗縣頭份市張姓婦人，前年只因懷疑社區違反消防相關規定，認為隔壁大樓水龍頭侵占她的土地，跟鄰居住戶時常發生爭吵，前年4月間起開始大聲播放誦經、木魚擊打聲響，弄的鄰居不得安寧，

被害社區住戶多番好言相勸制止，張女依然故我，住戶忍無可忍決定報警處理，並提供2023年4月間至去年7月的40段錄音錄影檔，證明在社區住戶的臥室、陽台、中庭和地下室1樓等地方，誦經聲、木魚聲都聽的一清二楚。警方偵訊後，依違反社會秩序維護法，將張女移送苗栗地院裁處。

張女向法官坦承有向社區特定住戶播放廣播，但否認大聲播放誦經聲、木魚聲；但法官依據住戶提出的音檔，確認聲音分貝大、足以影響社區住宅安寧。法官認為，張女與社區住戶的鄰里間紛爭，應循正當、理性且合理之方式溝通，甚至可循法律程序尋求解決，而非以經常大聲播放廣播、木魚聲、誦經聲的方式，影響社區住宅安寧，認定張女藉特定事端擴大發揮，對住戶的安寧秩序造成相當程度干擾，已逾越了一般社會大眾觀念中容許合理範圍，判罰張女8,000元罰鍰。