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雙流國家森林遊樂區30週年　慶祝活動12／7~8舉行

▲雙流國家森林遊樂區慶祝30周年活動 。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

▲雙流國家森林遊樂區慶祝30周年活動 。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

雙流國家森林遊樂區今年（113年）成立滿30周年，林業及自然保育署屏東分署將於12 月7日(六)、8日(日)於雙流遊客中心暨自然教育中心前廣場，舉行為期兩天的「雙流30-慶祝典禮暨市集活動」，活動期間入園半票優惠和每日提供100份50元兌換券。內容包括在地獅子鄉原住民歌舞演出、特色山林市集、30週年微型展、森林療癒 DIY活動等，邀請民眾一起享受不一樣的山林假期。

▲雙流國家森林遊樂區慶祝30周年活動 。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區，因坐落「達仁溪」與「內文溪」匯流之處而得名「雙流」。園區內有豐富的自然生態，包含熱帶季風闊葉林、魚類、鳥類及蝶類等，歷經30年的時間變遷，雙流在過程中也不斷隨著環境調適，已經成為一個集生態保育、環境教育並深度連結在地社區及原住民文化，發展為兼具文化及生態；遊憩及環境教育的森林育樂場域。

今年適逢雙流自然教育中心成立 15 週年，「雙流30周年慶祝典禮暨市集活動」也藉此爬梳遊樂區及自然教育中心成立之後的種種記憶，以「雙流30」為主題進行常設的微型展，讓民眾不只可以親身走入山林，更能了解這片山林溪流的過去與現在。接下來一整年的活動將傳遞雙流國家森林遊樂區期許人與自然共存永續的理念，期待有更多民眾來到雙流、認識雙流、享受雙流。

「雙流30」於12/7~12/8舉行，有關雙流30週年系列活動及兌換券換取方式，可上「台灣山林悠遊網」(https://recreation.forest.gov.tw/)、 「雙流國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/shuangliou.forest)或上網搜尋「雙流30」至活動官網 (http://www.shuangliu30.com )上查詢。

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