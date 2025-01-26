22kg重物放嬰兒床「防小孩爬出」　隔天2歲女兒窒息慘死

▲ 女童母親卡特里。（圖／翻攝Mahoning County Jail）

圖文／CTWANT

美國一名2歲女童2022年11月26日意外死亡，當時父親將孩子放在便攜式嬰兒床上，上方有一個裝滿書籍的22公斤重手提箱，因女童常常爬出嬰兒床，父母才決定將手提箱堆在床的頂部，將她限制在裡面。未料隔天早上兩人發現，孩子脖子上掛著手提箱和其他物品，立即撥打911，但孩子送醫後宣告死亡。根據聯邦起訴書，這對夫婦都面臨過失殺人罪指控。

《每日鏡報》報導，男子科迪（Kodi Glenn Simon）和卡特里（Kateri Ann Simon）上周在俄亥俄州克里夫蘭附近被捕，他們的女兒梅芙（Maeve Simon）2022年11月不幸去世。當局表示，案發於2022年11月26日，科迪將孩子放在便攜式嬰兒床上，床上有個裝滿書籍的手提箱，這種行為構成了嚴重的疏忽，導致嚴重的身體傷害，即機械性窒息導致死亡。

佛羅里達州兒童和家庭部的報告稱，梅芙晚上睡眠困難，經常從嬰兒床上爬出來，吵醒兄弟姐妹，這對夫婦試圖將女孩放入便攜式嬰兒床中，但梅芙也成功爬了出來，兩人也曾將孩子放入睡袋中，覆蓋住她的雙腿並限制活動，但孩子仍會逃脫。

因此西蒙夫婦決定將22公斤裝滿書籍的手提箱堆放在床頂部，以將梅芙限制在裡面，在孩子死亡當晚，科迪讓3個孩子上床睡覺，他的妻子幾個小時後回到家，夫妻倆就去睡覺。第二天早上，這對夫婦在便攜式嬰兒床裡發現她脖子上掛著手提箱和其他物品，立即撥打了911，但孩子在被送往當地醫院後被宣布死亡。

調查員在報告中寫道，「父母故意將物品放在床頂部，以將她限制在裡面。雖然他們這樣做並不是故意要傷害她，但他們的行為最終導致她的死亡。」報告指出，這對夫婦以前從未發生過涉及孩童福利的事件，另外2個孩子得到很好的照顧。

聯邦記錄顯示，西蒙去年在軍事法庭上承認了危害兒童罪，目前正從俄亥俄州被送往佛羅里達州，而卡特里則以美金12484元（新台幣408829元）的無擔保保釋金獲釋。根據聯邦起訴書，這對夫婦都面臨過失殺人罪指控。

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