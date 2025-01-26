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陸男上網學「狗語」　「嗚」一聲愛犬不領情下巴咬下一塊肉

▲急診醫師替胡先生進行傷口清創。（圖／翻攝極目新聞）

▲急診醫師替胡先生進行傷口清創。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

武漢盤龍城一名胡姓男子為了更好地與家中的愛犬溝通，期待讓狗狗更「聽話」，在網路上學了「狗語」，便迫不及待的想和家裡的阿拉斯家犬「溝通」。令他意外的是，當他在溝通過程中發出了「嗚」的聲音，卻意外惹毛了愛犬，只見狗狗突然發難躍起，狠狠朝主人的下巴咬下去，頓時血流如注，胡先生也緊急去醫院治療。

《極目新聞》報導，近日，市民胡先生在刷短視頻時，看到一個博主跟狗交流得特別順暢，狗狗完全被他馴服了。胡先生的家中有條阿拉斯加犬，他對狗狗寵愛有加，為了更好地與它交流，胡先生刻意在平台上尋找視頻學習狗狗的語言，希望讓狗狗更聽話。

胡先生和狗狗互動過程中，發出「嗚」的聲音，沒想到，狗狗突然撲了上來，由於距離太近，胡先生來不及躲避，下巴因此被咬傷，緊急前往醫院救治。

武漢市第一醫院創面修復與周圍血管科李宏軍副主任回憶指，傷口位於下頜骨，長達8公分，深不見底，整個皮下組織都被穿透，「傷口觸目驚心。」

李宏軍在急診時先替胡先生清創後，再將他收至該科住院，此後，醫護人員再為胡先生消毒包紮、換藥、滅菌等。

李宏軍提醒，訓練寵物是一項專業性非常強的工作，民眾仍需謹慎，千萬別輕易嘗試發出一些有威脅性的指令，以免發生意外，「一旦被狗抓咬，要盡快用清水或肥皂水沖洗傷口，如果出血，要用紗布或毛巾壓迫傷口，並及時到醫院就診，盡早注射狂犬疫苗。」

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