po愛犬萌照「毀掉18億毒品走私」！毒販漏1細節　自洩身分被抓了

▲毒販丹尼傳照片「曬狗」，意外洩漏身分。（圖／翻攝NCA）



記者吳美依／綜合報導

英國與澳洲聯手破獲一起價值4500萬英鎊（約新台幣18億元）的毒品走私案，破案關鍵卻令人意外。原來，販毒集團首腦丹尼（Danny Brown）最近新養了一隻狗狗，忍不住把愛犬照片傳給同夥炫耀，卻沒發現項圈標籤正寫著女友的手機號碼，因此洩漏個資，進一步引導警方找到他。

英國國家打擊犯罪局（NCA）長期監聽與攔截嫌犯之間的通訊，試圖確認首腦是誰。而丹尼把英國鬥牛犬鮑勃（Bob）帶回家之後，實在無法抵擋毛孩魅力，把狗狗照片傳給其中一名同夥，無意間暴露女友手機號碼，成為警方確認其身分的關鍵證據。

根據調查，丹尼與6名同夥假裝網拍挖土機，成交後把機器從英國南安普敦（Southampton）送至澳洲布里斯班（Brisbane），實際上則把價值4500萬英鎊、重達448公斤的搖頭丸，藏在挖土機臂裡。他們使用化名與非法加密通訊平台，躲避當局搜捕，如今卻毀在一張狗狗的照片上。

▲丹尼一時疏忽，協助當局破獲毒品走私案。（圖／翻攝NCA）



在英澳當局的合作之下，調查人員及時攔截挖土機，秘密取出毒品、安裝追蹤器與竊聽裝置，成功蒐集到更多證據，最終分別在2國把毒販逮捕歸案。據悉，丹尼在倫敦落網時，愛犬鮑勃正陪在他身邊。

2022年12月，布朗與6名同夥一共被判入獄163年。21日，其中2人被下令交出將近120萬英鎊（約新台幣4800萬元）的不法獲利，否則將面臨額外刑期，讓這起案件再度登上媒體版面。