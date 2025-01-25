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半導體工程師當替代役！出勤車禍重傷2年...求償1322萬　國賠403萬

▲▼台中消防,第二大隊,救護車,消防局,外觀,第二救災救護大隊。（圖／記者許權毅攝）

▲一名洪姓替代役於消防隊服役，出勤時卻遇到車禍，請求千萬國賠，法院判理賠403萬。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

一名洪姓半導體工程師於替代役期間於台中市消防局溪南分隊服務，2022年出勤時，消防車自撞電線桿，導致洪男骨盆骨折。洪男與家屬依據看護費、工作薪資損失以及精神賠償等，總計求償1322萬餘元。台中地院則判中市消防局應賠償403萬餘元，可上訴。

洪男主張，他2021年於台中市消防局溪南分隊服替代役，隔年1月17日，由分隊蔡姓隊員搭載他駕駛消防車出勤，卻在霧峰區發生自撞電線桿車禍，導致洪受有閉鎖性髖脫臼、骨盆骨折、頭部與右下肢擦挫傷、胸椎第11節壓迫性骨折、步行障礙等情況。

洪男列出損失包含，醫療費用32萬餘元、644天看護費161萬元、就診車資3萬9940元。洪男原在某半導體科技公司擔任工程師，月薪4萬600元，兼職汽車貼膜工作，月薪3萬元，依勞動力減損比例17%計算，事發至康復期間請求165萬6747元薪資損失，直至法定退休年齡65歲，請求502萬5914元薪損。

洪男父母認為須永久照護洪男，且兒子損害無法回復，身體髮膚受有同感苦痛，飽受身體與精神勞苦，分別請求150萬元精神慰撫金。綜上，洪男與父母請求國賠計1322萬7673元。

台中市消防局則認為，洪男已經領過強制險理賠、役政署給付醫療費，另有慰問金總共43萬2215元，當中如貼膜工作之薪資，僅有不明對話紀錄佐證，無法證明。洪父母請求之精神慰撫金過高，也認為父母求償不符合民法規定。

台中地院審酌，洪男因執勤時致生事故，求償有理由，經鑑定勞動力損失17%，考量洪男碩士肄業，曾擔任工程師，精神慰撫金30萬元適當，洪父母請求精神慰撫金無理由，予以駁回，綜上台中市消防局應賠償洪男403萬147元。

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