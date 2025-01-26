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2大超市量販「蛇年福袋」初一開賣！抽5台電動休旅車、旅遊機票

▲▼全聯2025年新春福袋，大獎總額超過1200元。（圖／全聯提供）

▲賣場新春蛇年福袋在大年初一開賣，不少民眾準備手刀搶買試手氣！（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接農曆新年，許多人喜歡買福袋為新年增添喜氣好運。全聯、家樂福推出「蛇年新春福袋」皆在1月29日初一上午開賣，其中全聯祭出市價358萬「保時捷Macan電動休旅車」2台、超人氣「LUXGEN n⁷純電動休旅車」3台；家樂福也將送出5名全套價值23萬的「Panasonic全智能AIoT家電」、日本旅遊機票等大獎。

★全聯、大潤發蛇年福袋

▲▼全聯2025年新春福袋，大獎總額超過1200元。（圖／全聯提供）

▲全聯預計在1月29日上午9點起開賣福袋。（圖／全聯提供）

開賣時間：1月29日（大年初一）上午9點起，全聯、大潤發實體門市開賣，售完為止。

線上福袋：全聯線上購「小時達」上午10點開賣，售完為止。

抽獎登錄截止：2月23日23:59截止，逾期視同放棄。

抽獎時間：2月27日（四）晚上8點，於全聯官方指定數位平台。

▲▼全聯2025年新春福袋，大獎總額超過1200元。（圖／全聯提供）

▲全聯蛇年福袋，首度推出大尺吋萬國通路行李箱，4900元還包括超值商品。（圖／翻攝自全聯官網）

●福袋款式

1、12生肖收納購物袋（蛇年版）：售價300元，全台共11萬個，內含1組抽獎序號。

2、bodum 哥本哈根保溫瓶福袋：售價680元，全台共2.5萬個，內含3組抽獎序號。

3、bodum 咖啡機福袋，售價980元，全台共1.1萬個，內含4組抽獎序號。

4、bodum 鬆餅機福袋：售價980元，全台7060個，內含4組抽獎序號。

5、Eminent 萬國通路 28吋行李箱：售價4900元，藍色3000組、紅色2000組，內含17組抽獎序號。（因行李箱體積較大，僅限全聯、大潤發實體門市開賣，全聯線上購不開放選購。）

▲▼全聯2025年新春福袋，大獎總額超過1200元。（圖／全聯提供）

▲全聯2025年新春福袋抽5台車，大獎總額超過1200萬元。（圖／全聯提供）

●福袋抽獎獎項

1. Porsche-Macan EV（黑/白各一台，25年式），市價：$3,580,000，名額：2。
2. LUXGEN-N7（純粹版-星夜藍），市價：$999,000，名額：3。
3. 中華航空（台北-帛琉/峴港/宿霧三選一）單人來回機票，市價：$16,800，名額：6。
4. World Gym三個月單點會籍，市價：$23,440，名額：35。
5. 寶島眼鏡大禮包（Super Idol系列太陽眼鏡+寶瑞DHA+葉黃素），市價：$4,350，名額：35。
6. 牛角商品回數卡，市價：$4,000，名額：35。
7. 雪坊優格益生菌大禮包（含益生菌30入1+5號桶優1+藍莓藍莓法式果醬1+蜂蜜優格飲1），市價：$3,065，名額：35。
8. 麗寶樂園水/陸門票二選一*2張/組，市價：$2,600，名額：20。
9. 摩曼頓2,000元商品提貨券，市價：$2,000，名額：50。
10. 必勝客大PIZZA兌換券*5張/組，市價：$2,500，名額：14。
11. 必勝客小PIZZA兌換券*5張/組，市價：$1,500，名額：28。
12. 萬國通路1,000元商品折價券，市價：$1,000，名額：40。
13. 丸龜製麵驚喜大禮包（含：帆布袋1＋手巾1＋造型湯匙*1），市價：$1,754，名額：54。
14. 丸龜製麵100元兌換券*5張/組，市價：$500，名額：10。
15. 福利點10,000點，市價：$1,000，名額：101。
16. 福利點5,000點，市價：$500，名額：220。
17. 麗寶樂園天空之夢摩天輪搭乘券*2張/組，市價：$700，名額：75。
18. 肯德基100元兌換券*5張/組，市價：$500，名額：14。

★家樂福蛇年福袋

▲▼家樂福「2025年福袋」公布，同時舉行年貨大賞。（圖／家樂福提供）

▲家樂福推出會員專屬「新年家美好2025限量福袋」，1月29日上午10點開賣。（圖／家樂福提供）

家樂福推出「新年家美好2025限量福袋」每個只要198元，內容有1卡雙玩法概念的「2025新年家美好刮刮卡」，還有「開春限時優惠券」內含15項指定商品優惠，包含飲料、餅乾、泡麵等，優惠最多達1500元折抵以及「買1送1」券。

開賣時間：1月29日（大年初一）上午10點開賣，每個售價198元。量販店每店限量100個，超市數量依各店公告，在全台各分店排隊處發送號碼牌。

抽獎登錄截止：2025年2月9日晚間23:59止，逾期視同放棄。

福袋數量：家樂福線上+線下全台福袋限量共1萬4605個。

▲▼家樂福蛇年福袋。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福蛇年「新年家美好2025限量福袋」內容物曝光。（圖／記者林育綾攝）

「新年家美好2025限量福袋」刮刮卡，玩法一「好運旺區」：

到活動網頁輸入抽獎序號，完成登錄，並填寫相關資料，登錄截止日期及時間為「2025年2月9日晚間23:59止」，每人僅有一次中獎資格。

福袋最大獎：「Panasonic全智能AIoT家電」價值237,800元、指定民生用品價值5000元。全智能家電包括電視、冰箱、滾筒洗衣機、冷暖氣機、除濕機、清淨機，全套宅配到府，獎品總價值多達242,800元，共抽出5名。

其他獎項：

◾日本京都雙人自由行5天4夜（機+酒）（價值6萬6000元／共1名）。
◾日本大阪雙人自由行5天4夜（機票+酒）（價值6萬3800元／共1名）。
◾LG樂金蒸氣電子衣櫥 Styler E523MR（價值4萬4900元／共3名） 。
◾iPhone 16 pro 256G（*不挑色／價值4萬400元／共2名） 。
◾澎湖雙人享樂自由行3日（機票+飯店）（價值2萬5000元／共6名）。
◾金門雙人享樂自由行3日（機票+飯店）（價值2萬6000元／共6名）。
◾馬祖雙人享樂自由行3日（機票+飯店）（價值2萬5000元／共6名） 。
◾南投The Bal'e Villas牛眠平日住宿券 （四人房）+一泊二食（價值3萬3300元／共12名）。
◾饗食天堂假日晚餐券2張（價值2596元／共15名） 。
◾漢來海港平日晚餐券2張（價值2378元／共15名）。
◾家樂福運動大禮包（價值1450元／共40名）。

玩法二「加倍旺區」：

刮開刮刮卡刮區後，請對照中獎表決定中獎獎項，若無刮出「家」、「樂」、「福」任一字，即表示未中獎。

刮開「家」字：獲得家樂福10元購物抵用金。
刮開「樂」字：獲得家樂福20元購物抵用金。
刮開「福」字：獲得INLOVE CAFÉ‘嚴選美式咖啡，原價35元，使用期限2025年1月29日至2025年2月16日，逾期兌換者視為放棄。

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