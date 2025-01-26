高雄市首場公辦多元性別單身聯誼活動　性別友善城市的新里程碑

▲高雄市首場公辦多元性別單身聯誼活動，在駁二藝術特區舉辦，活動過程充滿歡笑與溫馨。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

台灣同志諮詢熱線協會南部辦公室與高雄市同志遊行聯盟於日前聯手舉辦高雄市首場公辦「多元性別單身聯誼」活動，地點選在具代表性的駁二藝術特區，活動過程充滿歡笑與溫馨。

活動分為男男組及女女組，由講師帶領參與者製作香氛蠟燭及編織吊飾，並在彩虹地景合影。隨後，參與者一同搭乘彩虹觀光巴士，由變裝皇后擔任導覽員，介紹高雄彩虹景點及歷史，導覽過程妙語如珠，參與者互動熱絡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市首場公辦多元性別單身聯誼活動。（圖／記者吳世龍翻攝）

最後，參與者回到駁二蓬萊倉庫參觀「游離同志：尋找認同的那些日子故事展」及觀賞變裝皇后表演，表演精彩掌聲不斷。參與者也透過彩虹小卡將自己的聯絡方式送交心儀對象，期待在活動結束後能更進一步聯繫出遊，拓展交友圈。

台灣同志諮詢熱線協會南部辦公室社工主任陳威竣表示，高雄自同婚註記開始就走在性別平權的前端，很高興能與民政局合辦本活動，除可讓全台灣的多元性別族群知道高雄是一個性別友善城市外，亦可作為其他縣市政府之借鏡。

▲高雄市首場公辦多元性別單身聯誼活動。（圖／記者吳世龍翻攝）

民政局表示，高雄市每年召開3次同志業務聯繫會報聽取民間團體意見，並辦理年度同志公民運動，讓市民更加了解多元性別族群及其文化。每個人都有愛人與被愛的權利，本活動除展現高雄市政府對多元性別族群支持外，也期待不論性別、性向及年齡，都能在高雄找屬於自己的友情或愛情。