大樂透頭獎槓龜　春節大紅包已開出24組

▲大樂透昨天一注開出，今晚無人中獎，但有不少百萬大紅包得主。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳瑩欣、董美琪／綜合報導

大樂透第114008期今晚（25日）頭獎無人中獎，中獎號碼為34、03、02、12、40、10，特別號41；台彩預估下期（26日）銷售新台幣1.6億元，頭獎金額保證1億元。至於本期大樂透加碼百萬春節大紅包開出24組，總中獎注數為29注；本期小紅包開出24組，總中獎注數為26注。目前百萬大紅包剩餘431組，十萬小紅包剩餘734組。

台彩表示，1/25派彩結果出爐，大樂透頭獎無人中獎，下期頭獎保證1億元，至於大樂透春節加碼額外加開的春節大紅包、小紅包獎項，今晚各開出24組，民眾只要對中本期春節大紅包獎號04、09、16、22、24、31、39、43、47中的任6個，即為對中100萬元的春節大紅包獎項，如只對中9個春節大紅包的任5個，但有對中春節小紅包獎號14，則為對中10萬元的春節小紅包。

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本期開出的24組春節大紅包當中，有19組為一注獨得百萬元獎金，5組由2注均分，每注獎金50萬元；而春節小紅包獎項開出的24組中，則有22組由1注獨得10萬元獎金，其餘2組各有2注中獎，每注分得獎金5萬元。

截至今晚(1/25)，大樂透的春節加碼獎項累計已送出49組100萬元的春節大紅包和66組10萬元春節小紅包，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為431組和734組，明天（26日）晚上開獎的大樂透頭獎保證一億元，同時還會繼續加開春節大紅包、小紅包獎項。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。