快訊／年前修房子出事了！焊接火花噴飛　把鄰居鐵皮屋燒了

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄九如二路一棟透天厝今（25）日驚傳火警！4樓頂加蓋鐵皮屋起火燃燒，濃煙不斷狂竄，警消獲報趕往搶救，目前由消防人員射水灌救，防止火勢延燒到隔壁戶，所幸無人受傷受困。

▲高雄透天厝火警！4樓頂加鐵皮狂竄濃煙。（圖／記者吳世龍攝）

經了解，該棟透天厝請工人修繕房屋，稍早工人在4樓頂焊接施工時，疑似不慎火花掉落到隔壁戶的鐵皮屋，導致起火燃燒。但詳細起火原因尚待後續釐清。

▼高雄透天厝4樓頂加鐵皮狂竄濃煙，消防射水灌救。（圖／記者吳世龍攝）