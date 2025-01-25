蛇年12生肖運勢排行出爐　龍雞馬旺到爆、蛇豬猴防漏財

圖文／鏡週刊

新年新氣象，想一窺2025年各星座運勢，可參考本刊【2025瑪法達大預言】系列報導。若想從生肖角度瞭解，則有清水孟國際塔羅小孟老師替大家盤點農曆蛇年12生肖各自的運勢概況並整理排名。

■ 第12名生肖蛇：計劃遇到阻礙

屬蛇的朋友今年犯太歲，工作上計劃會經常受阻，升職加薪遙遙無期，甚至要小心失業風險，建議千萬別把離職掛嘴邊，否則可能一語成讖丟飯碗。財務方面，投資容易有意外失力，切勿借錢並謹慎理財。感情上已婚者易與另一伴發生爭吵，單身者易招惹爛桃花、陷入曖昧，需多加溝通避免衝突升溫；人際關係同樣容易變緊張，切記別跟家人朋友吵架或有誤會。

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本命年屬蛇的人可能因壓力過大健康惡化，小孟老師建議在床下放個紅包袋，或隨身攜帶破除厄運。

■ 第11名生肖豬：突發變故多

屬豬的人蛇年沖太歲，工作上需留意如專案被取消等突發變故。財務上恐有意外損失，尤其高風險投資。人際關係可能因遭人誣陷或誤解別人受影響。感情上被前任糾纏或他人瘋狂追求。身體恐因飲食不正常導致腸胃不適或輕微食物中毒，需均衡飲食。

小孟老師建議，可以買個小葫蘆放進包包裡吸收負面能量。

■ 第10名生肖虎：避免盲目跟風

受刑太歲加害太歲影響，屬虎的朋友蛇年在職場會遭遇不公或排擠。投資方面應避免盲目跟風，恐因輕信他人出現虧損。可能因前任或舊事突然冒出備感壓力，記得理性處理。健康需留意情緒波動或壓力過大影響免疫系統。

■ 第9名生肖猴：投資須謹慎

受刑太歲、破太歲影響，屬猴的朋友可能會捲入職場的權力遊戲，壓力倍增還會影響升遷機會。投資理財謹慎為上，看似有利可圖的項目，有可能帶來巨大損失。感情容易因瑣事產生矛盾，甚至身陷三角關係。來年身體容易在過度疲勞下慢性病復發，或因忽略小病症惡化，特別要防範摔倒、跌倒。

小孟老師建議能安排一場異地旅遊調適心情。

■ 第8名生肖狗：是非較多

蛇年容易是非纏身，工作上容易被針對、跟上司關係不好，進而影響升遷。投資上可能誤信他人建議虧損，財運遭受打擊。若已經死會，記得與異性保持距離，避免感情問題。長期職場矛盾或感情問題可能使你精神緊繃，出現失眠、頭痛等症狀。

■ 第7名生肖鼠：好壞參半

蛇年運勢好壞參半，將迎來升遷機會，但也會因壓力增加導致過勞。投資或副業預計帶來額外收入，但額外支出也可能伴隨而來。感情上會跟伴侶更加親密，當中免不了一些小爭執。身體狀況大致穩定，工作壓力下需留意作息調整。

■ 第6名生肖羊：運勢平穩

屬羊的朋友蛇年沒有吉星助力，各方面運勢都中規中矩。工作平順但缺乏成長挑戰；薪資變動不大，投資沒有大賺也不會劇虧，頂多小賺一點。感情方面，已婚者關係穩定，單身者桃花少，小孟老師建議適時製造浪漫。身體偶有小病小痛，但整體健康無礙。

■ 第5名生肖牛：需靠自己

今年運勢起伏較大，但凡事掌控在自己手中，工作上想突破或升官加薪，需主動向上司爭取；投資獲利要靠主動裡財或開發副業；感情需付出更多去維繫，觸礁不能找第三人調解，單身狗想脫單就要積極社交；身體同樣要自己顧，藉由規律飲食和運動改善健康狀態，不能依賴藥物或他人照顧。

■ 第4名生肖兔：機運增強

兔寶寶今年運勢慢慢轉強，工作上有望升遷、參與新項目、受上司重視，若選擇跳槽也會有理想職位。投資和副業預計都有不錯回報，甚至有貴人相助，財富快速增長。單身者有機會遇到合適對象，已婚者感情升溫。今年體力和精神狀態都將有所好轉。

■ 第3名生肖馬：貴人旺盛

屬馬的朋友今年運勢超旺，各方面都有貴人相助，並收穫不錯的結果。即便健康出狀況，也有貴人推薦療法或醫師幫忙快速復原。

■ 第2名生肖雞：升官加薪

蛇年太歲相合，運勢大幅提升，各方各面前景光明，工作生活都能兼顧，且有額外進展。

■ 第1名生肖龍：受人賞識

天喜星照耀運勢旺盛，蛇年遇天喜大桃花，面面俱到且有可觀回報，處於最佳狀態。

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