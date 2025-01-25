陸研發「隱身蒙皮」取代傳統塗料　用於六代機或裝備「全向隱身」

▲ 中國六代機可能使用西北大學研發「隱形蒙皮」 。（圖／翻攝 騰訊網）

記者任以芳／綜合報導

全球戰鬥機領域一直研究「隱形技術」，定著現代戰機在戰場上的生存能力。當傳統的隱身塗層逐漸顯現局限時，大陸六代機率先走出了一條新路「全面拋棄隱身塗料」，轉而採用一種基於超材料技術的新型隱身蒙皮，這種技術出現革命性突破，稱為「隱形蒙皮」。

回顧隱身技術的發展史，隱身塗料曾被視為科技巔峰，可讓戰機能夠隱身於雷達之下，成為不可見的「空中幽靈」。以美國F-35為例，其塗層厚度達到2釐米，每平方米重約2.5公斤，僅塗層就為戰機增加近500公斤的重量。

這種厚重的塗層在實際使用中問題，一是極端環境下容易老化脫落；二是維護成本高，每次飛行任務後需重新塗抹塗料以保持隱身效果。

▲「隱形蒙皮」及其相關技術介紹 。（圖／翻攝 騰訊網）

從 F-117 到 F-35，隱形戰機技術持續升級，關鍵的隱身塗層技術卻一直面臨重量、耐用性和耐高溫等瓶頸。據《騰訊網》軍事專欄《軍武次位面》報導指出，大陸六代隱形戰機殲-36 可能採用西北工業大學最新研發的「多光譜隱身蒙皮及其自適應系統」（簡稱「隱形蒙皮」），這種「隱形蒙皮」有望解決傳統吸波塗料的缺點，大幅度提高隱形戰機的戰力。

綜合陸媒報導，西北大學日前公布「隱身蒙皮」，其最大突破是改變傳統隱身的方式，不再依賴表面塗料吸收雷達波，而是通過超材料的特殊微結構，直接改變戰機蒙皮的物理特性，使其天然具備吸波功能。

以往傳統隱形戰機效果主要依靠機體表面的吸波塗層吸收雷達波，降低敵方雷達系統的探測機率。但是傳統吸波塗層存在厚重、耐用性差和耐高溫能力不足等問題。例如美國 F-35 戰機的吸波塗層厚度達2釐米，每平方米重量高達 2.5 至 3 公斤，導致整機增重 250 至 600 公斤，影響戰機的機動性和作戰性能。

▲吸波塗層脫落的戰機表面。（圖／翻攝 騰訊網）

新「隱形蒙皮」大幅降低戰機重量。以F-35為參照，隱身蒙皮的厚度僅為0.2毫米，重量幾乎可以忽略不計，包括精確調控電磁波的吸收和反射，達到100%的吸波率，從而實現「全向隱身」。

再來比較戰機提速，超音速巡航時，戰機表面溫度會迅速升高，傳統隱身塗料容易脫落，隱身效果隨之下降。新「隱形蒙皮」這種輕量化設計不僅提高了戰機的機動性，還為攜帶更多武器和電子設備騰出了空間。同時，它的耐高溫性能也遠超傳統塗層。

最後是維護性顯著改善，成本大幅降低，隱形蒙皮的耐用性顯然是超過吸波塗層的，也沒有噴塗很多次吸波塗料的麻煩了。