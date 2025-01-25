　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸研發「隱身蒙皮」取代傳統塗料　用於六代機或裝備「全向隱身」

▲▼ 中國六代機示意圖 。（圖／翻攝 騰訊網）

▲ 中國六代機可能使用西北大學研發「隱形蒙皮」 。（圖／翻攝 騰訊網）

記者任以芳／綜合報導

全球戰鬥機領域一直研究「隱形技術」，定著現代戰機在戰場上的生存能力。當傳統的隱身塗層逐漸顯現局限時，大陸六代機率先走出了一條新路「全面拋棄隱身塗料」，轉而採用一種基於超材料技術的新型隱身蒙皮，這種技術出現革命性突破，稱為「隱形蒙皮」。

回顧隱身技術的發展史，隱身塗料曾被視為科技巔峰，可讓戰機能夠隱身於雷達之下，成為不可見的「空中幽靈」。以美國F-35為例，其塗層厚度達到2釐米，每平方米重約2.5公斤，僅塗層就為戰機增加近500公斤的重量。

這種厚重的塗層在實際使用中問題，一是極端環境下容易老化脫落；二是維護成本高，每次飛行任務後需重新塗抹塗料以保持隱身效果。

▲▼ 吸波涂层脱落的F22隱形蒙皮及其相關技術介紹 。（圖／翻攝 騰訊網）

▲「隱形蒙皮」及其相關技術介紹 。（圖／翻攝 騰訊網）

從 F-117 到 F-35，隱形戰機技術持續升級，關鍵的隱身塗層技術卻一直面臨重量、耐用性和耐高溫等瓶頸。據《騰訊網》軍事專欄《軍武次位面》報導指出，大陸六代隱形戰機殲-36 可能採用西北工業大學最新研發的「多光譜隱身蒙皮及其自適應系統」（簡稱「隱形蒙皮」），這種「隱形蒙皮」有望解決傳統吸波塗料的缺點，大幅度提高隱形戰機的戰力。

綜合陸媒報導，西北大學日前公布「隱身蒙皮」，其最大突破是改變傳統隱身的方式，不再依賴表面塗料吸收雷達波，而是通過超材料的特殊微結構，直接改變戰機蒙皮的物理特性，使其天然具備吸波功能。

以往傳統隱形戰機效果主要依靠機體表面的吸波塗層吸收雷達波，降低敵方雷達系統的探測機率。但是傳統吸波塗層存在厚重、耐用性差和耐高溫能力不足等問題。例如美國 F-35 戰機的吸波塗層厚度達2釐米，每平方米重量高達 2.5 至 3 公斤，導致整機增重 250 至 600 公斤，影響戰機的機動性和作戰性能。

▲▼ 吸波涂层脱落的F22隱形蒙皮及其相關技術介紹 。（圖／翻攝 騰訊網）

▲吸波塗層脫落的戰機表面。（圖／翻攝 騰訊網）

新「隱形蒙皮」大幅降低戰機重量。以F-35為參照，隱身蒙皮的厚度僅為0.2毫米，重量幾乎可以忽略不計，包括精確調控電磁波的吸收和反射，達到100%的吸波率，從而實現「全向隱身」。

再來比較戰機提速，超音速巡航時，戰機表面溫度會迅速升高，傳統隱身塗料容易脫落，隱身效果隨之下降。新「隱形蒙皮」這種輕量化設計不僅提高了戰機的機動性，還為攜帶更多武器和電子設備騰出了空間。同時，它的耐高溫性能也遠超傳統塗層。

最後是維護性顯著改善，成本大幅降低，隱形蒙皮的耐用性顯然是超過吸波塗層的，也沒有噴塗很多次吸波塗料的麻煩了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
2萬人線上迎熹妃回宮！　原型驚人長相曝光
汪小菲「對老婆Mandy發脾氣」直播放送！　她尷尬傻眼
夢幻聯動！　周杰倫巴黎合體「好萊塢男神」
邵雨薇「胸前罕解放」超兇事業線！　網驚：原來有料
哪道年菜端上桌最夯？一票點名「這1樣」日本人也愛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸學者：不排除川普打擦邊球　讓民進黨官員走進白宮

陸研發「隱身蒙皮」取代傳統塗料　用於六代機或裝備「全向隱身」

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

有「紅V標誌」才能報導！　陸網信辦嚴查「冒牌假冒」新聞機構　

上市不到一年　小米「因安全隱患」召回3萬輛SU7電動車

陸國乒整治「飯圈」：全員解散官方粉絲群　孫穎莎、王楚欽支持　

菲律賓查獲「中國間諜」　陸方：不要搞有罪推定

內捲加匯率波動　陸三大航去年虧損逾47億元人民幣

聯合國安理會一致認同！　聲明：譴責一切形式恐怖主義

中美外長首次通話！王毅罕見說「好自為之」　慎重處理台灣問題　

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

【切蛋糕神器】烤肉夾也能切出完美比例！

【真嘟假嘟】把「的」換成「嘟」講話會變得很口愛？

【大人的玩法？】球丟完就可以拿玩具　一個一個丟→整桶梭哈

朋友在當婚禮招待...裝陌生人問話！一轉頭傻眼

陸學者：不排除川普打擦邊球　讓民進黨官員走進白宮

陸研發「隱身蒙皮」取代傳統塗料　用於六代機或裝備「全向隱身」

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

有「紅V標誌」才能報導！　陸網信辦嚴查「冒牌假冒」新聞機構　

上市不到一年　小米「因安全隱患」召回3萬輛SU7電動車

陸國乒整治「飯圈」：全員解散官方粉絲群　孫穎莎、王楚欽支持　

菲律賓查獲「中國間諜」　陸方：不要搞有罪推定

內捲加匯率波動　陸三大航去年虧損逾47億元人民幣

聯合國安理會一致認同！　聲明：譴責一切形式恐怖主義

中美外長首次通話！王毅罕見說「好自為之」　慎重處理台灣問題　

獨／中橫死亡車禍！男搭公車上班　裡冷吊橋前被撞飛5米爆頭亡

拜年送什麼禮盒？　網推「3物」安全牌：大人小孩都喜歡

三環幫6人「2中槍4遭砍」！董座至少中2槍　法醫相驗出動X光車

陸學者：不排除川普打擦邊球　讓民進黨官員走進白宮

春節出國玩注意了！「忘做1事」被限制出境　國稅局示警

自慰都不行！美議員提案「無意懷孕就射精」應判違法　背後意涵曝

罷免團體貼「台灣禁止國民黨」　柳采葳批製造垃圾要檢舉

跟進川普？義外長：WHO疫情間犯錯　太聽從「不讓台灣參與」聲音

根本來不及抵抗！眼鏡男「極短時間」朝左胸猛刺　重創心臟噴血亡

藍營嗆以罷制罷　柯建銘酸吹哨壯膽：建議自動請辭免得被罷免

李光洙打給金宇彬求助　反被質疑「都是敬秀做的XD」

大陸熱門新聞

男半夜闖房女嚇到　飯店認誤給萬能卡

獨／遭註銷台灣身分後發聲　李東憲：我不過是認祖歸宗

她開燈幫小雞取暖　「聞到焦味」已變烤雞

35歲男春節聚餐「隔天吐血6次」急送醫！全身一半血沒了

美中外長通話　王毅：華府需「謹慎」處理台灣問題

中美外長首次通話！王毅罕見說「好自為之」

3台人遭註銷身分　國台辦：台灣人有選擇的自由和權利

李東憲「台灣身分被註銷」　健保沒了！

38歲婆婆參加婚宴　兒媳自己追來的

福建、上海旅遊踩線團申請來台　國台辦證實「確有此事」

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

陸國乒整治「飯圈」：全員解散官方粉絲群

國泰航空食物中毒　疑甜菜根沙拉遭污染

2025年美國空軍四大經費難題

更多熱門

相關新聞

首架F-35戰鬥機來了！　比利時飛行員展開訓練

首架F-35戰鬥機來了！　比利時飛行員展開訓練

比利時首架F-35A戰鬥機於3日抵達的美國盧克空軍基地（Luke Air Force Base），準備進行飛行員培訓，象徵著從F-16過渡到F-35A的重要里程碑。比利時於2018年採購34架F-35A戰鬥機，總價65.3億美元（約新台幣2100億元）。

陸神秘隱形護衛艦測試雷射武器

陸神秘隱形護衛艦測試雷射武器

陸全新隱形護衛艦現身海試

陸全新隱形護衛艦現身海試

「一早轟隆隆」嚇醒新北人　大票笑：菜逼八

「一早轟隆隆」嚇醒新北人　大票笑：菜逼八

濫用消炎止痛藥　醫警告：長期服用傷肝腎

濫用消炎止痛藥　醫警告：長期服用傷肝腎

關鍵字：

隱形蒙皮戰鬥機隱形

讀者迴響

熱門新聞

控訴遭公公性侵！夫妻連日墜樓亡

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

5分鐘掃掉「三環幫」堂口！　5煞開車逃逸畫面曝

竹東黑道火併董事長慘死！三環幫背景曝

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」

統一發票11、12月中獎號碼出爐

天道盟軍師被打斷腿　總動員報復「同理會」

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」

即／大樂透4.32億一注獨得　創下第5屆最高單注獎金

年輕警擊斃通緝犯挨告　YouTuber募款挺執法

曾涉竹東少年命案！「三環幫」劉憲治遭槍殺

免費招待遊泰被賣掉　直播主失聯2個月

遺產稅1600萬！他崩潰求助：繳不出來

快訊／06:01台南楠西5.1地震　最大震度4級

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」

更多

最夯影音

更多

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面