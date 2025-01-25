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不孕權威陳思源駁性騷指控　台大：事件成立情節嚴重

陳思原臉書發聲明。（圖／網友提供）

▲陳思原聲明。（圖／網友提供）

記者陳威廷／台北報導

去年台大醫院爆出婦產科權威醫師「C教授」性騷擾案，傳聞當事人為婦產科醫學會理事長陳思原，昨天陳思原發表7點聲明反駁傳聞，並抗議台大的懲處。今天中午台大醫院聲明，指該案是雇主知悉後調查，且確認性騷擾成立且情節嚴重。

媒體報導，台大醫院知名不孕症權威C教授，被6名住院醫生、研究醫師申訴性騷擾，受害者描述不只被摸大腿、臀部，甚至還被摸進內褲。事發後更傳出C教授透過總統府資政向台大醫院關說。外傳是C教授的陳思原昨天發出聲明，強調該案無申訴人，也未關說台大，對於懲處提出抗議，將進行行政救濟且對造謠、無的放矢者保留法律追訴權。

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台大醫院中午發表聲明指出，該案是雇主知悉而啟動調查，訪查相關人員釐清事件始末後確認性騷擾成立，且情節嚴重，除對行為人採取相關處置外，已發函相關單位，建請依規定處理。

以下為台大醫院聲明：

一、本案本院於雇主知悉後立即基於職權啟動調查，經訪查相關人員並釐清事件始末後，確認性騷擾事件成立且情節嚴重。除已對行為人採取相關處置外，並已發函衛生福利部、臺北市政府衛生局、新北市政府衛生局等衛生醫療主管機關，及中華民國醫師公會全國聯合會、臺北市醫師公會、新北市醫師公會，也一併發函台灣婦產科醫學會，建請各單位依相關規定處理。

二、本院致力於營造安全、尊重與平等的環境，維護每一位員工的權益與尊嚴。嚴正重申對性騷擾行為零容忍之立場，除了積極查處任何疑似的行為，對於受害者也有相關輔導機制，保障受害者受公平對待之權益。

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