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美跨黨議員提法案　推動取消中國最惠國待遇

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲美國總統川普20日發布備忘錄，要求內閣研議取消中國「最惠國待遇」。（圖／路透）

文／中央社

美國國會議員今天提出一項跨黨派法案，內容包括取消中國的優惠貿易地位、逐步徵收高額關稅，並終止對低價值中國進口商品的「小額豁免」優惠資格。

路透社報導，這項法案由美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席、共和黨籍穆勒納爾（John Moolenaar）提出。

在此之前，美國總統川普20日發布備忘錄，要求內閣研議取消中國「永久正常貿易關係」（Permanent Normal Trade Relations, PNTR，過去稱為最惠國待遇）地位。

美國國會於2000年通過法案，賦予中國永久正常貿易關係地位，為中國加入世界貿易組織（WTO）鋪路。然而，美國時常發現北京當局在中國經濟中扮演要角，包括向戰略產業提供巨額補貼，違反了WTO規定。

川普多次就美國對中國的貿易逆差發出抨擊，誓言對中國商品徵收更多關稅。

穆勒納爾與民主黨籍眾議院議員蘇歐茲（Tom Suozzi）共同推出「恢復貿易公平法」（Restoring Trade Fairness Act），並在參議院提出相應的法案。

穆勒納爾表示，給予中國永久正常貿易關係地位，導致中國商品大量湧入美國、削弱美國製造業，並使美國容易受到「頭號對手」中國的經濟脅迫。

穆勒納爾透過聲明表示：「這項立法將保護美國國家安全、加強供應鏈韌性，並將製造業工作機會帶回美國和我們的盟友。」

中國駐美大使館表示，此舉將損害中國和美國利益。中國駐美大使館發言人劉鵬宇批評，部分美國政客正試圖開歷史倒車，把中美經濟和貿易關係拖回冷戰時代。

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