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全年都有！2大速食店「銅板優惠」整理　漢堡+飲料只要50元起

▲▼麥當勞。（圖／記者蕭筠攝）

▲2大速食品牌銅板優惠一次看。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

近年來美食手搖、民生物資漲不停，荷包頻頻縮水，不過其實速食店也有全年都吃得到的「超殺銅板優惠」，最低只要50元就能享有漢堡1顆+飲料1杯，無論是嘴饞還是下午茶想吃點罪惡速食通通沒問題。

▲▼麥當勞。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥香雞+熱紅茶只要50元。

●麥當勞「1+1星級點$50起」
麥當勞常態性銅板優惠為「1+1星級點$50起」，紅區任選1品項加白區任選1品項分別只要50元、69元；其中，50元紅區有麥香雞、吉事漢堡、4塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、蘋果派、小份薯條及大蛋捲冰淇淋，69元紅區則網羅麥克雙牛堡、6塊麥克雞塊、麥香魚及OREO冰炫風，白區則有小杯可樂、可樂ZERO、雪碧、檸檬紅茶、無糖紅茶、無糖綠茶及熱紅茶提供搭配，最多現省37元。

▲▼肯德基。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基89超雞賞A+B只要89元。

●肯德基「89超雞賞$89」
肯德基全年都有的銅板優惠祭出「89超雞賞」系列，A+B區只要89元，A區有美式煙燻咔脆雞堡、上校雞塊8塊、原味起司燻雞捲、咔啦脆雞（辣）、上校薄脆雞（不辣）共4主餐任選，可搭配B區有中杯可樂、中杯七喜、中杯冰無糖綠茶、中杯立頓檸檬紅茶、小杯玉米濃湯、雞汁風味飯及小份香酥脆薯任選1，只要銅板價89元。

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