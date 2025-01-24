頂呱呱《藤ちょこ》主題餐廳限時登場！還推聯名新品、獨家周邊

▲頂呱呱首次跨界合作藝術聯展《藤ちょこ》。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣速食品牌「頂呱呱」首度跨界合作藝術聯展《藤ちょこ》，以「藤色」意象做為創作發想，結合四季主題打造層次感豐富的夢幻世界，即日起於中崙店限時開跑，同步開賣限量獨家周邊、聯名特色餐點。

▲頂呱呱中崙店2樓變身成華麗用餐空間及沉浸式體驗大螢幕。

頂呱呱中崙店找來藝術聯展《藤ちょこ》合作，展示被譽為「極彩的魔術師」繪師藤ちょこ的夢幻世界，此次策展概念圍繞著「四季織物」，作品分為百花、透光、電子、角色共4大主題，展覽空間部分1樓為周邊商品販售區，提供多款全台獨家首賣商品，2樓則打造成華麗用餐空間及沉浸式體驗大螢幕，還原多幅藤ちょこ畫作場景。

▲同步推出2款聯名新品及限定套餐。

同步以紫藤為靈感推出2款聯名新品，「紫藤QQ球」是選用飽滿紫薯現炸而成，口感軟Q彈牙，售價85元；「藍莓紫蘇雪泥」則是藍莓搭配紫蘇打成雪泥，口感酸甜，售價75元；並推出「藤ちょこ聯名套餐」，內含呱呱包1個、原味雞腿1隻、紫藤QQ球1份及藍莓紫蘇雪泥1杯，特價250元，買還送「精美小卡」1張，送完為止。

●頂呱呱Ｘ藤ちょこ《藤色巡展 in Taipei》主題餐廳活動資訊

活動日期：1月24日至3月31日

店家地點：台北市松山區八德路三段206號（頂呱呱中崙店）

營業時間：每日11:00-20:30

※1F商售區（12:00開始）

※2F用餐區（開放至20:00）

▲摩斯漢堡推出全新「MOS Collection春遊系列」限量周邊 。

另，摩斯漢堡近日則以山海日設計推出全新「MOS Collection春遊系列周邊」，一共有4款限量旅行小物。「提把保溫瓶」內層使用304不鏽鋼材質製成，耐熱100度，500毫升容量盛裝冷飲、熱飲都可以，瓶口更附濾嘴功能，輕鬆喝茶還能多次回沖，瓶身搭配提把杯蓋小巧思，外出攜帶超方便。

▲行李箱、保冷袋非常實用。

▲晴雨兩用傘搭配印花圖案十分有春天氛圍。

「MOS上掀式20吋登機箱」將箱內收納空間極大化，不僅採用單邊開蓋，更選用360°萬向靜音輪及雙層防爆拉鍊，另做側邊吊鉤掛包設計及底部隱藏提把方便搬運，內裡還附防水收納網袋；還有超經典「晴雨兩用傘」、易折疊收納的「折疊保冷袋」。

摩斯全新周邊已於全門市開放預購，凡消費任一餐點不限金額即可以299元起加購，會員則開放使用摩斯金點3點至5點再加269元加購，或以摩斯金點24點起加購，數量有限、售完為止。