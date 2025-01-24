21風味館新品上市！4款套餐下殺61折起　線上平台限定賣

▲21風味館推出3款新品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖速食品牌「21風味館（21PLUS）」推出全新4款限定套餐，有心型雞肉排搭配雞汁鮮蔬米飯、黃金飯捲與佛卡夏的組合，即日起上架4家線上美食平台，並祭出最高61折起優惠；門市則開放單點享用3款新品，最低加價39元就能吃到。

21風味館推出3款新品有「心型雞肉排飯」，是選用鮮嫩多汁的雞肉製成心型雞肉排炸至擁有酥香外皮，售價69元；「黃金飯捲」使用台梗九號米與糯米特製成雞米飯，接著放入雞皮中炸至外皮酥脆、雞肉香氣滿分，售價69元；「佛卡夏」則是以義大利香草、橄欖油、酵母發酵烘烤而成，售價65元，即日起於全門市上市，並可享最低39元起加價優惠。

▲▼4套餐組合只在線上平台點得到。

同步推出4款新套餐組合包括「心型雞肉排套餐」、「佛卡夏雞腿餐」、「佛卡夏雞肉排餐」及「黃金飯捲雞肉排餐」，除吃得到主餐外，還附有黃金脆薯、大杯無糖四季春茶，最高可享61折優惠，即日起上架Uber Eats、foodpanda、foodomo、21PLUS線上預訂取餐系統。

▲肯德基春節限定金沙雞今年升級推出「紫芋金來金沙雞」。（圖／記者蕭筠攝）

而為迎接農曆新年，肯德基過年限定「金沙雞」系列今年則升級回歸推出全新「紫芋金來金沙雞」，選用招牌金黃酥脆咔啦脆雞，先是裹上特選紅土鹹蛋黃加入辛香料爆香後製成的濃郁金沙醬，再淋上大甲芋頭研磨而成的綿密芋泥，打造鹹中帶甜的口感，限時販售至2月24日，單點售價78元，2塊138元，套餐組合193元起。