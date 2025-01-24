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若銀行發「發財水」一定要領取！　命理師5方法助攻財運威力全開

銀行「發財水」，讓自己財運亨通，財源廣進。（圖／楊登嵙提供）

▲ 銀行「發財水」，讓自己財運亨通，財源廣進。（圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

時序接近農曆新年，銀行大多會在過年前就挑一個旺財日，將瓶裝水放入金庫內1天，吸收銀行金庫金山銀山的強旺財氣，之後再拿出來發放給客戶，也就是俗稱的「發財水」。名門命理楊登嵙教授提醒民眾，務必要把握這旺財旺利的機會，他更直言若銀行的獲利很好，那旺財的力量更大，讓自己財運亨通，財源廣進。

至於拿到「發財水」後該如何使用呢？

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1、放 「財帛星」位：2025年「財帛星」位在家中的西南方，「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「發財水」，可提升業績，增進財源，財運亨通
2、直接飲用。
3、料理時加入菜湯中食用。
4、放「聚財位」：客廳斜對角L形角落，也就是「藏風聚氣」的位置，就是「聚財位」。
5、放保險箱內。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

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