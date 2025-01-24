35歲男春節聚餐「隔天吐血6次」急送醫！　全身一半血沒了

▲大陸江蘇賞杭州市第一人民醫院城北院近日接診一例因飲酒過量，導致消化道大出血的患者，情況危急。（圖／翻攝自都市快報）

文／CTWANT

農曆春節近在眼前，年會、聚餐活動接踵而至，人們在歡聚暢飲的同時，卻往往忽視了過量飲酒會帶來的嚴重健康風險。大陸江蘇賞杭州市第一人民醫院城北院區急診室，近日就接診了一例因飲酒過量導致消化道大出血的患者，情況危急，令人揪心。

《都市快報》報導，35歲的顧先生是麗水人，平日裡酷愛飲酒，逢年過節更是酒不離手。隨著春節的臨近，他也開始頻繁參加各類聚會，幾乎每天喝酒，而且喝的酒比起之前大幅增加，某天晚上喝了快1斤的白酒，隔天早上突然出現嘔血症狀，短短3個小時內嘔血達6次。家人見狀，慌忙將其送醫治療。

杭州市第一人民醫院城北院區急診室裡，急診科副主任醫師董雙勇迅速接診，見顧先生面色蒼白、神情痛苦、吐血不止，他立刻聯繫消化科會診，溝通後決定立即進行插管，以維持呼吸道通暢，防止嘔吐物誤入氣管引發窒息。隨後，消化內科副主任醫師楊晶安排了急診內視鏡檢查。

內視鏡下，患者食道的狀況怵目驚心，只見食道靜脈顯露，食道黏膜自賁門撕裂至食道中段，更糟糕的是撕裂處恰好有一血管，血管破口正不斷噴湧鮮血。楊晶沉著冷靜，憑藉精湛的醫術，在內鏡下精準地使用鈦夾進行止血，經過一番緊張操作，終於將洶湧的出血止住。

據初步估計，顧先生此次出血量高達1000至2000毫升，將近成年人整體血量的一半，如果不是救治及時，後果不堪設想。目前，患者已經從ICU轉出到普通病房，轉危為安。醫生表示，「飲酒後消化道出血是一種嚴重的急症，這種情況主要是因為喝了很多酒後，酒精會刺激胃黏膜，導致胃黏膜充血、水腫，甚至糜爛、出血。」

楊晶說明，當飲酒量過大時，胃內壓力急劇升高，胃內容物強力衝擊賁門，可造成賁門撕裂，引發大量出血，且長期飲酒會讓大量酒精積累，從而引起酒精性肝硬化，繼而出現食道靜脈曲張，因此長期飲酒的人食道靜脈比不喝酒的人更加明顯暴露，非常容易破裂出血，而出血量一旦較大，患者就會出現嘔血、黑便等症狀，嚴重時可導致失血性休克，危及生命。

醫師提醒，飲酒需適量，切勿貪杯。年會聚餐時，應控制飲酒量，避免空腹飲酒，可先吃些食物墊底，減少酒精對胃黏膜的直接刺激。飲酒過程中，若出現腹部不適、噁心、嘔吐等症狀，應立即停止飲酒，並及時就醫，切莫因一時的放縱，釀成無法挽回的悲劇。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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