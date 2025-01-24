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社會 社會焦點 保障人權

彰化新路成飆車族最愛！深夜群聚搏命競速　住戶被吵到快抓狂

記者唐詠絮／彰化報導

彰化芳苑台76線延伸段，日前被目擊有年輕人把這裡當飆車場所，因為新開道路筆直，柏油鋪設平整，此段開通後夜晚成了飆車聖地，大半夜群聚飆車，現場混雜著機械轟鳴聲、人群吶喊聲，民眾被吵得受不了，員警到場時飆仔已鳥獸散，警方提醒民眾，切勿把道路變成競技場，聚眾在路上狂奔快駛，將依涉公共危險罪嫌送辦。

▲彰化芳苑鄉新開道路成飆車天堂。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲彰化芳苑鄉新開道路成飆車天堂。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

案發日前凌晨0時29分，彰化縣芳苑鄉台76線快速道路上．路面還噴上斗大的「禁行機車」黃色字樣，現場有10多名年輕人站在分隔島上吆喝吶喊，2輛機車在一名男子下令下，往前競速急駛，2騎士未戴安全帽搏命競速，現場氣氛超級嗨，附近住戶被機車的引擎聲吵得睡不著覺，火大報警抓人。

▲彰化芳苑鄉新開道路成飆車天堂。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲彰化芳苑鄉新開道路成飆車天堂。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

芳苑警分局表示，轄區草湖派出所警員接獲110通報後，立即趕到現場，這群飆仔聽到警方到場，立即分散逃竄至附近產業道路後逃逸，警方巡視察看，發現有6部機車男女騎士停於某雞母寮前空地聊天，經警勸離勿妨礙其他人安寧，騎士才騎乘機車由台17直行鹿港往北方向駛離。

警方提醒民眾，切勿騎車炫技，把道路變成競技場，聚眾在路上狂奔快駛，將依涉公共危險罪嫌送辦，請民眾切勿觸法。

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