騎機車闖平交道「只差11秒」險釀火車整列翻覆　阿伯慘了

▲彰化阿伯趕火車闖紅燈遭判刑3年2月。（資料示意圖／台鐵局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名62歲賴姓阿伯，掀起平交道遮斷桿騎車闖越平交道，此時，一列區間車正巧通過，司機員見狀急踩煞車，僅差11秒險釀翻覆意外，法院審理，賴男坦承卻喊冤「不是故意，只是要趕著搭火車」，合議庭法官認定他犯行明確，考量他任意闖越平交道，若遭行進火車撞擊，恐造成火燒車或火車翻覆事故，依犯妨害舟車行駛安全罪，判處3年2月徒刑。

賴被彰化地檢依公共危險罪嫌起訴後，向法官坦承「有闖越平交道」，卻矢口否認有任何有妨害行駛安全，辯稱「到平交道時看到火車還沒有走，就趕看看可否搭上這班火車，才會闖越平交道」、「闖過去的時候火車起步還有停一下，不是故意的」，律師也強調，賴看當時的距離可以通過，才會闖越平交道。

但列車司機員在警詢中證稱，他當時於二水車站發車時速為48公里，發現在二水車站南邊海豐路平交道有機車騎士騎車侵入路線，立即鳴笛並緊急停於海豐路平交道處，還看到賴男撞壞平交道遮斷桿後逃逸。

法官認定，1006次列車在距離賴50、60公尺前鳴笛並剎車，然後列車就停在平交道中間，等賴男離開平交道約30秒後列車才駛離現場，雙方相距僅11秒時間，賴男稍有遲延，或列車未即時煞車，勢必造成撞擊事故，嚴重影響鐵路行車安全，足見被告闖越平交道時，就知道將會有火車駛近平交道，因此依犯妨害舟車行駛安全罪，判處3年2月徒刑。

