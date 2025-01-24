　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎機車闖平交道「只差11秒」險釀火車整列翻覆　阿伯慘了

▲彰化阿伯趕火車闖紅燈遭判刑3年2月。（資料示意圖／台鐵局提供）

▲彰化阿伯趕火車闖紅燈遭判刑3年2月。（資料示意圖／台鐵局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名62歲賴姓阿伯，掀起平交道遮斷桿騎車闖越平交道，此時，一列區間車正巧通過，司機員見狀急踩煞車，僅差11秒險釀翻覆意外，法院審理，賴男坦承卻喊冤「不是故意，只是要趕著搭火車」，合議庭法官認定他犯行明確，考量他任意闖越平交道，若遭行進火車撞擊，恐造成火燒車或火車翻覆事故，依犯妨害舟車行駛安全罪，判處3年2月徒刑。

賴被彰化地檢依公共危險罪嫌起訴後，向法官坦承「有闖越平交道」，卻矢口否認有任何有妨害行駛安全，辯稱「到平交道時看到火車還沒有走，就趕看看可否搭上這班火車，才會闖越平交道」、「闖過去的時候火車起步還有停一下，不是故意的」，律師也強調，賴看當時的距離可以通過，才會闖越平交道。

但列車司機員在警詢中證稱，他當時於二水車站發車時速為48公里，發現在二水車站南邊海豐路平交道有機車騎士騎車侵入路線，立即鳴笛並緊急停於海豐路平交道處，還看到賴男撞壞平交道遮斷桿後逃逸。

法官認定，1006次列車在距離賴50、60公尺前鳴笛並剎車，然後列車就停在平交道中間，等賴男離開平交道約30秒後列車才駛離現場，雙方相距僅11秒時間，賴男稍有遲延，或列車未即時煞車，勢必造成撞擊事故，嚴重影響鐵路行車安全，足見被告闖越平交道時，就知道將會有火車駛近平交道，因此依犯妨害舟車行駛安全罪，判處3年2月徒刑。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美19歲少女遊台20天　「愛上台灣」想搬來工作！網揭現實狂勸
快訊／林口火力發電廠前驚傳船難！3人落水…1人失聯搜救中
快訊／台中男「全身著火」！　警消急滅火仍成焦屍
遭判656年！前縣長貪汙98罪　囚21年2月確定
賓利跨界聯名威士忌是假的　台中酒商爽賺5500萬
孔鏘生怪病腳腫如麵龜　遍尋名醫無效只盼不用截肢
TOYOTA「全新大空間休旅」比RAV4更實用　台灣註冊有望

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

正面對決片！台中大安溪橋砂石車左轉撞聯結車　1駕駛受困　

快訊／林口火力發電廠前驚傳船難！3人落水…1人失聯搜救中

快訊／台中男倒地「全身著火」！警消急滅火仍燒成焦屍

前南投縣長李朝卿貪污98罪！打苦情牌求放過　囚21年2月確定

過年送禮小心！這款賓利跨界聯名威士忌是假的　酒商爽賺5500萬

韓國毒品利潤高！他從泰國空運19.7公斤安毒　黑幫想出境栽了

騎機車闖平交道「只差11秒」險釀火車整列翻覆　阿伯慘了

綠營提《憲訴法》暫時處分　憲法法庭今「依法處理中」年後揭曉

男違規被攔查竟手握喪屍煙彈　辯「不知修法」整車毒品一鍋端

年還沒到先開賭！屏東警抄天九牌賭場　逮14賭客送辦

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

台中男童記錯安親班郊遊日期　苦等3hrs急哭！警到場解開誤會

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

正面對決片！台中大安溪橋砂石車左轉撞聯結車　1駕駛受困　

快訊／林口火力發電廠前驚傳船難！3人落水…1人失聯搜救中

快訊／台中男倒地「全身著火」！警消急滅火仍燒成焦屍

前南投縣長李朝卿貪污98罪！打苦情牌求放過　囚21年2月確定

過年送禮小心！這款賓利跨界聯名威士忌是假的　酒商爽賺5500萬

韓國毒品利潤高！他從泰國空運19.7公斤安毒　黑幫想出境栽了

騎機車闖平交道「只差11秒」險釀火車整列翻覆　阿伯慘了

綠營提《憲訴法》暫時處分　憲法法庭今「依法處理中」年後揭曉

男違規被攔查竟手握喪屍煙彈　辯「不知修法」整車毒品一鍋端

年還沒到先開賭！屏東警抄天九牌賭場　逮14賭客送辦

台尾牙「最大紅包出爐」！加碼一人獨得 艾力克斯主持驚喊：誇張

SCFI今日下跌4.01%　21日下修後運價穩住、估年假後續跌

劉以豪電梯偶遇鄰居「下半身只穿四角褲」　緊急低頭…結局曝光！

北部「2字頭」建案登場！2房高樓有海景、3房高坪效「鴻灃悦」幫小資輕鬆成家

Ozone分組廚藝對戰　三杯雞竟變成「全黑黑暗料理」太驚人

正面對決片！台中大安溪橋砂石車左轉撞聯結車　1駕駛受困　

萬代STEAM春節特賣將展開：黑暗靈魂、小小夢魘...最低2.5折

OpenAI推人工智慧助理Operator　暫限美國訂戶使用

台中燈會「女媧主燈」撞臉引熱議！設計團隊解釋了：屆時一定精采

已救7萬人！瀾湄六國會議劍指電詐　適時啟動2期行動：救人抓首腦

【泰格與雪兒】當我ATM?

社會熱門新聞

快訊／北市原民大樓「驚傳左傾」！磁磚碎裂掉落

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

即／餐敘返家後！北榮胸腔科主任柯信國倒地猝逝

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

28歲脫緬者：詐騙未達標電刑「撐不到過年」

24歲男慢速撞擊特斯拉　離奇死在駕駛座

保時捷代步「床下全是LV」　9人吸金44億

即／朱學恒主動提前入監過年　強吻鍾沛君判刑11月

誘拐台人淪豬仔　傳黑道組「復仇者聯盟」追牽線女

彰化惡火「奪2命」母女昏迷中！從日本連夜趕回　阿嬤悲痛：有呼吸的要先顧好

5億高中生「配偶夏男」確定入獄　兄姊加入爭產

小情侶騎車撞上違規車1死　肇事男判9月

苗栗議員陳光軒2度酒駕　民進黨開除處分急轉彎

8台人淪豬仔　家屬祭出「以黑制詐」

更多熱門

相關新聞

彰化惡火「奪2命」母女昏迷中！從日本連夜趕回　阿嬤悲痛：有呼吸的要先顧好

彰化惡火「奪2命」母女昏迷中！從日本連夜趕回　阿嬤悲痛：有呼吸的要先顧好

彰化市全福街昨(24日)凌晨民宅惡火，釀2死3傷慘劇，28歲的爸爸鐘男、與3歲的兒子送醫急救不治，媽媽徐女(34歲)與7月大女兒仍在與死神拔河，所幸徐女胞弟(32歲)僅輕微嗆傷，今天凌晨屋主徐阿嬤連夜從日本趕回彰化，相當沉重的說，「醫院還在呼吸的要先顧好，兒子還要做治療，女兒跟孫女也還在急救，把房子整理好，畢竟日子還要再過下去。」

基隆阿伯清晨「來回穿越鐵道」！警秒上前帶離

基隆阿伯清晨「來回穿越鐵道」！警秒上前帶離

彰化惡火燒碎三代人　母缺氧過久恐成植物人

彰化惡火燒碎三代人　母缺氧過久恐成植物人

彰化惡火2死3傷！阿嬤連夜趕回台先探望兒女

彰化惡火2死3傷！阿嬤連夜趕回台先探望兒女

彰化惡火2死2命危　阿公悲：年菜都準備好了

彰化惡火2死2命危　阿公悲：年菜都準備好了

關鍵字：

彰化二水平交道遮斷桿區間車

讀者迴響

熱門新聞

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑

明天才連假「一半請假」虧大！一票秒懂

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊

「千年一遇」20歲J級AV女優放送辣照

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

快訊／北市原民大樓「驚傳左傾」！磁磚碎裂掉落

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

快訊／江坤宇10年大約！最年輕億元男

即／餐敘返家後！北榮胸腔科主任柯信國倒地猝逝

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！

大砍預算「剝奪發票中獎小確幸？」　事實查核中心揭真相

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走

更多

最夯影音

更多

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面