陸大廠總裁：公司禁用PPT溝通　減少內部群組數量！

▲美的集團要求全公司簡化工作方式。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸家電大廠「美的集團」董事長、總裁方洪波近日簽發一份內部文件，要求全公司簡化工作方式，包含內部溝通禁用PPT、下班時間禁止開會，以及減少微信群數量等。

根據澎湃新聞報導，該份內部文件的名稱為《關於簡化工作方式的要求》，其中有六大要求，分別為：

一、內部溝通嚴禁PPT，含工作溝通、總結規劃、述職、答辯、評優等。（除技術秀案、財務通報、集團和事業群／部年會外。其他如用PPT，要求白底黑色幾行字一頁以內）；

二、 嚴禁讓他人代寫材料，董事長和總裁也不能例外；

三、下班時間禁止開會和形式主義加班；

四、減少微信群數量，並禁止各類喊口號等形式主義行為；

五、減少手工報表和作業，在管理上推廣數字化（數位化）看板；

六、內部嚴禁送禮及非規定團建活動。

▼美的集團董事長、總裁方洪波。（圖／翻攝美的集團）



美的集團內部人士透露，這些要求是從逐步提倡到完全禁止，方洪波自己也同樣遵守，在今年年會上的演講PPT就能看得出，全是簡單的白底黑字。

「簡化」是今年美的集團工作的主基調，方洪波1月10日在美的集團經營管理年會上，向全球員工發表了《風雨中出發 去寫新故事》的主題演講，明確提出美的2025年要 「以簡化促增長，以自我顛覆直面挑戰」，強調簡化業務模式，出清冗餘，非核心業務關停並轉，聚焦核心業務與核心品類，並嚴控新品類的准入。

方洪波在演講中提到，在漫長的新週期，成績是暫時的，挑戰和風險才是常態，「以簡化促增長，遵循簡單的道理和邏輯，以自我革命的決心迎接挑戰，要大膽出清、加速出清，只有簡化才能促增長。」

他說，在業務層面，簡化業務模式、業務結構，如事業部產品公司要清楚定位、明確分工；出清冗余，品類簡化，SKU精簡，非核心業務關停並轉，聚焦核心業務與核心品類，並嚴控新品類的准入。

美的集團2024年前三季度營收和淨利實現雙增長，其中營收達3203.50億元，同比增長9.57%；歸屬淨利潤316.99億元，同比增長14.37%；扣非淨利潤303.77億元，同比增長 13.17%。整體增速在頭部家電企業中處於優勢地位。