　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新手媽媽用一招智取假名師炒股詐團　被騙的10萬塊全數取回

▲詐騙集團越來越狡猾，利用民眾追求高額獲利的心理，設下陷阱騙取金錢。（圖／記者梁建裕攝）

▲詐騙集團越來越狡猾，利用民眾追求高額獲利的心理，設下陷阱騙取金錢。（圖／記者梁建裕攝）

記者梁建裕／新北報導

近年來，詐騙犯罪已成為社會公害，根據警政署刑事警察局統計，2022年光是投資詐騙的案件就有6600件，詐騙金額高達34億。自稱「韭黃」的新手媽媽也曾經深陷詐騙犯罪的漩渦中，但幸運的是，她成功從詐騙集團手中取回被騙的金錢，避免財務上的損失。

「幸好我及時醒悟，提早說要出金，成功的讓詐騙集團把錢吐回來」韭黃是一位新手媽媽，小孩出生後向公司請了育嬰假。平時有操作股票的習慣，對於投資課程也十分感興趣。去年5月加入了一個叫做「BJ創富菁英班」的投資群組，群組中每天都在分享投資訊息，也不定時進行一些抽獎活動，還舉辦「全球華人菁英操盤手大賽」。

▲詐騙集團在LINE群組中分享投資訊息。（圖／記者梁建裕攝）

▲詐騙集團在LINE群組中分享投資訊息。（圖／記者梁建裕攝）

起初韭黃也害怕被騙，於是上網搜尋相關資訊，發現這個比賽是一家位於新加波，叫做「Coach123」的公司所舉辦的，還找了許多港星代言。再加上她抽中的獎品也寄到家裡，於是漸漸放下戒心，開始跟著「老師們」投資。

「那三個菁英老師，他們每天晚上都會輪流分享投資理念，然後帶著學員買股票，操作虛擬貨幣。」短短一週的時間韭黃就賺了好幾千塊錢。在向平台申請出金，也順利入帳之後，她不再懷疑，立刻加碼匯了10萬元當作投資基金。

▲韭黃為了投資陸陸續續匯了10萬元到詐騙集團的帳戶。（圖／記者梁建裕攝）

▲韭黃為了投資，陸陸續續匯了10萬元到詐騙集團的帳戶。（圖／記者梁建裕攝）

但當韭黃準備一展身手時，卻發現有些人在提出質疑後卻被踢出了群組，她開始擔憂自己是不是遇到詐騙了。剛好這時詐騙集團又在群組中向大家推銷投資「黃金幣」，韭黃便趁著詐騙集團還在用各種話術誘拐消費者投入更多金錢的時候，向他們表達想購買黃金幣的意願，但是需要先將投資股票的10萬元拿回來。

▲韭黃趁著詐騙集團收割之前申請出金，希望能挽回損失 。（圖／記者梁建裕攝）

▲韭黃趁著詐騙集團收割之前申請出金，希望能挽回損失 。（圖／記者梁建裕攝）

在等待資金入帳的這段期間，網路上紛紛傳出一片哀號聲，陸續有人說這是詐騙。「如果拿不回來，就把它當作繳一筆學費了吧。」韭黃雖然意識到情況不妙，但還是抱著一絲希望，暗自祈禱能取回受騙的金錢。

或許是詐騙集團不想過早引起民眾警覺，便將韭黃之前匯過去的10萬元轉入她的帳戶。但就在韭黃放下心的時候，銀行卻打電話來告訴她說「您的帳戶被凍結，育嬰補助沒辦法入帳。」她這才徹底相信自己遇到詐騙集團了。在先生的陪伴下，緊急帶著小孩前往警局報案，也順利地解除被凍結的帳戶。

▲警方呼籲民眾一但發覺受騙，一定要馬上報警。（圖／記者梁建裕攝）

▲警方呼籲民眾一但發覺受騙，一定要馬上報警。（圖／記者梁建裕攝）

警方表示這集團很狡猾，利用合法專業場外投資平台進行虛擬貨幣交易，還舉辦網路直播，贈送禮品，讓不知情的民眾一步步掉入陷阱。在遇到詐騙時，警察能做的相當有限，只能不斷積極宣導，關鍵仍是靠自己提高警覺。只要不貪圖高額獲利，不要相信有不認識的人能幫你賺錢，就能避免財務上的損失。

相關新聞

台灣詐騙調查報告書
會員資料外洩「遭解除分期詐騙」　律師也上當求償只能拿回一成
詐騙影響全民形同「內亂？」　小檢提議：改為高院管轄第一審處理
網銀「約定轉帳」成詐騙溫床　非本人帳號將改為「次二日」入帳
銀行資安專家看打詐防駭破口　「危機意識」最關鍵

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「媽祖明天生日」記得祝壽！　這些人千萬別錯過
吳姍儒產後首復工「上圍爆了」！　吳宗憲揭女兒痛哭內幕
快訊／李家同罹癌！　病況曝光
驚覺中捷恐出事！外師秒防衛「臥倒護頭」　反應超快
快訊／陳致中「理平頭」報到！　準時入獄
國道開「自動駕駛」講電話！　撞緩撞車起火變廢鐵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／男抓救生圈往基隆河畔跳！目擊民眾嚇壞將人拉起

93歲媽奔300km淚見入獄兒　託社工「幫做一件事」就怕百年後

妻帶兒睡摩鐵...小孩脫口「和老哥哥同床」　人夫怒告卻吞敗

臉書PO文「千磨萬擊還堅勁」　陳致中提前理平頭...準時報到入監

行人地獄OUT！2美女里長走「溫柔宣導」　男騎士超專心

涉嫌收賄2600萬　雲林議長沈宗隆延長羈押2個月

新手媽媽用一招智取假名師炒股詐團　被騙的10萬塊全數取回

國道「自動駕駛」還講電話！　追尾緩撞車...撞爛起火變廢鐵

林書豪甜喊「心愛的女人」　大媽暈船...衝銀行匯款助蓋孤兒院

快訊／砸中捷建商9工地遭勒令停工　市府今突襲第一站就抓包

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

楊丞琳被笑「跳舞表情猙獰」　首度反擊：你們是外行人！

吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死(更)

台中吊臂墜落

快訊／男抓救生圈往基隆河畔跳！目擊民眾嚇壞將人拉起

93歲媽奔300km淚見入獄兒　託社工「幫做一件事」就怕百年後

妻帶兒睡摩鐵...小孩脫口「和老哥哥同床」　人夫怒告卻吞敗

臉書PO文「千磨萬擊還堅勁」　陳致中提前理平頭...準時報到入監

行人地獄OUT！2美女里長走「溫柔宣導」　男騎士超專心

涉嫌收賄2600萬　雲林議長沈宗隆延長羈押2個月

新手媽媽用一招智取假名師炒股詐團　被騙的10萬塊全數取回

國道「自動駕駛」還講電話！　追尾緩撞車...撞爛起火變廢鐵

林書豪甜喊「心愛的女人」　大媽暈船...衝銀行匯款助蓋孤兒院

快訊／砸中捷建商9工地遭勒令停工　市府今突襲第一站就抓包

「執政7年結論就是爛」　藍智庫民調：48.6%民眾不滿蔡英文施政

立委控公股金控董總巧立名目領鉅款　財政部3點駁斥！

凃惠源娶小22歲嫩妻喜添子　南韓又奪獎成「台灣第一人」！

乾杯第8個品牌插旗台中　力拚年底新品牌再+1、開出英國首店

快訊／男抓救生圈往基隆河畔跳！目擊民眾嚇壞將人拉起

紅襪簡森加入400救援俱樂部　成大聯盟史上第7人坦言：很不真實

最美里長陳紫渝自爆要抓老鼠　網紅小吳不敵「永和IU」慘遭輾壓

高雄鑿井抗旱解缺水危機　老舊管線卻每天「漏光11萬噸水」

吳姍儒產後首復工「上圍爆了」！　吳宗憲揭女兒痛哭內幕...藏洋蔥

朱立倫稱「下週推2024最強候選人」　侯友宜：我看新聞才知道

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

社會熱門新聞

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

關鍵13秒煞不住　中捷曝：隨車員情緒激動

中捷保全「舉手攔不住」　隨車員錯過煞停時機

四海幫前幫主「弟哥」辭世　享壽69歲

7寶媽「3孩自學」遭質疑　教育局調查結果曝

林淑雅中捷遇難亡　媽哭癱：乖巧女兒走了

中捷吊臂重擊塔吊女王！宇球國際背景曝光

搭捷運遇死劫！林淑雅5家人接噩耗痛心趕台中認屍

林淑雅中捷慘死！台大教授曝她生前特殊過往

林淑雅命喪中捷　家屬淚返月台招魂

不知3歲女被撞死！重傷母醒來頻問：妹妹在哪

更多熱門

相關新聞

收交通違規罰9百簡訊　一刷卡...9千飛了

收交通違規罰9百簡訊　一刷卡...9千飛了

行政院「打詐專案辦公室」　5月底成立

行政院「打詐專案辦公室」　5月底成立

中信銀主管遭冒用！被開逾10個詐騙粉專　銀行急聲明

中信銀主管遭冒用！被開逾10個詐騙粉專　銀行急聲明

女子「官宣」婚訊被提醒快分手！

女子「官宣」婚訊被提醒快分手！

很窮的錯誤習慣！改掉才能致富

很窮的錯誤習慣！改掉才能致富

關鍵字：

詐騙投資虛擬貨幣韭菜詐騙集團LINE群炒股名師台灣詐騙調查報告書

讀者迴響

熱門新聞

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

謝忻、小甜甜開撕！

小甜甜閨蜜正式決裂！謝忻深夜火大開撕

她不進中捷車廂！鄉民大讚：有危機意識

「媽媽部落客」輕生離世享年47歲

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

二伯說話蔡波能都回「蛤！」　就醫才知「失聰危機」動手術

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

「超強運4生肖」5月下旬旺到爆！

《全明星》艾薇認愛吳霏！

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

謝忻公開「心結內幕」扯出愷樂

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

關鍵13秒煞不住　中捷曝：隨車員情緒激動

更多

最夯影音

更多
高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫
超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面