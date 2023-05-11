新手媽媽用一招智取假名師炒股詐團　被騙的10萬塊全數取回

▲詐騙集團越來越狡猾，利用民眾追求高額獲利的心理，設下陷阱騙取金錢。（圖／記者梁建裕攝）

記者梁建裕／新北報導

近年來，詐騙犯罪已成為社會公害，根據警政署刑事警察局統計，2022年光是投資詐騙的案件就有6600件，詐騙金額高達34億。自稱「韭黃」的新手媽媽也曾經深陷詐騙犯罪的漩渦中，但幸運的是，她成功從詐騙集團手中取回被騙的金錢，避免財務上的損失。

「幸好我及時醒悟，提早說要出金，成功的讓詐騙集團把錢吐回來」韭黃是一位新手媽媽，小孩出生後向公司請了育嬰假。平時有操作股票的習慣，對於投資課程也十分感興趣。去年5月加入了一個叫做「BJ創富菁英班」的投資群組，群組中每天都在分享投資訊息，也不定時進行一些抽獎活動，還舉辦「全球華人菁英操盤手大賽」。

▲詐騙集團在LINE群組中分享投資訊息。（圖／記者梁建裕攝）

起初韭黃也害怕被騙，於是上網搜尋相關資訊，發現這個比賽是一家位於新加波，叫做「Coach123」的公司所舉辦的，還找了許多港星代言。再加上她抽中的獎品也寄到家裡，於是漸漸放下戒心，開始跟著「老師們」投資。

「那三個菁英老師，他們每天晚上都會輪流分享投資理念，然後帶著學員買股票，操作虛擬貨幣。」短短一週的時間韭黃就賺了好幾千塊錢。在向平台申請出金，也順利入帳之後，她不再懷疑，立刻加碼匯了10萬元當作投資基金。

▲韭黃為了投資，陸陸續續匯了10萬元到詐騙集團的帳戶。（圖／記者梁建裕攝）

但當韭黃準備一展身手時，卻發現有些人在提出質疑後卻被踢出了群組，她開始擔憂自己是不是遇到詐騙了。剛好這時詐騙集團又在群組中向大家推銷投資「黃金幣」，韭黃便趁著詐騙集團還在用各種話術誘拐消費者投入更多金錢的時候，向他們表達想購買黃金幣的意願，但是需要先將投資股票的10萬元拿回來。

▲韭黃趁著詐騙集團收割之前申請出金，希望能挽回損失 。（圖／記者梁建裕攝）

在等待資金入帳的這段期間，網路上紛紛傳出一片哀號聲，陸續有人說這是詐騙。「如果拿不回來，就把它當作繳一筆學費了吧。」韭黃雖然意識到情況不妙，但還是抱著一絲希望，暗自祈禱能取回受騙的金錢。

或許是詐騙集團不想過早引起民眾警覺，便將韭黃之前匯過去的10萬元轉入她的帳戶。但就在韭黃放下心的時候，銀行卻打電話來告訴她說「您的帳戶被凍結，育嬰補助沒辦法入帳。」她這才徹底相信自己遇到詐騙集團了。在先生的陪伴下，緊急帶著小孩前往警局報案，也順利地解除被凍結的帳戶。

▲警方呼籲民眾一但發覺受騙，一定要馬上報警。（圖／記者梁建裕攝）

警方表示這集團很狡猾，利用合法專業場外投資平台進行虛擬貨幣交易，還舉辦網路直播，贈送禮品，讓不知情的民眾一步步掉入陷阱。在遇到詐騙時，警察能做的相當有限，只能不斷積極宣導，關鍵仍是靠自己提高警覺。只要不貪圖高額獲利，不要相信有不認識的人能幫你賺錢，就能避免財務上的損失。