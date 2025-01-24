男違規被攔查竟手握喪屍煙彈　辯「不知修法」整車毒品一鍋端

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止警分局社后派出所員警日前巡邏至汐止區大同路一段時，發現一部自小客車轉彎未打方向燈立即上前攔查，盤查時發現駕駛精神恍惚，手上又握著電子煙彈，立刻要求其下車受檢，檢驗後發現竟含有二級毒品依托咪酯成分，附加搜索又在車上搜出各類毒品。

警方調查，在19日晚上11時許，新北市汐止分局社后派出所警員巡邏，發現1台自小客車右轉沒打方向燈，上前攔查46歲的蔣姓自小客車駕駛，當時車上還有42歲的黃姓妻子，警方發現蔣姓駕駛神情恍惚、眼神飄移，懷疑其疑似施用新興毒品含依托咪酯之毒菸彈，又俗稱喪屍菸彈。

▲他開車沒打方向燈被攔查，整台車宛如行動毒倉庫。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方立刻要求蔣男配合盤查，蔣姓男子也主動交付隨身吸食之電子煙彈，讓警方檢測，經員警現場檢驗為含二級毒品依托咪酯之毒菸彈，蔣姓駕駛當下還想辯解，表示不知道依托咪酯已改列二級毒品不能抽，但警方後續動作當場打臉蔣姓男子。

警方當場附帶搜索，在車上又搜出14包安非他命、16瓶依托咪酯煙油，另外還有k他命2包，整台車宛如小型的毒品倉庫，最後讓蔣姓男子百口莫辯，訊後依照《毒品危害防制條例》移送士林地檢署偵辦。

▲他開車沒打方向燈被攔查，手握依托咪酯電子煙彈，還辯稱不知道修法了。（圖／記者邱中岳翻攝）

汐止警分局表示，行政院於113年11月27日已正式公告將「依托咪酯」、美托咪酯、異丙帕酯列為第二級毒品。依托咪酯常見以電子菸方式施用，吸毒後可能出現幻覺幻聽、注意力下降、肌肉抽搐及肢體協調變弱等，身體顫抖宛如殭屍，才被稱作「喪屍菸彈」。

更強調，吸食後駕車對於交通安全危害相當大，呼籲民眾要提高警覺，留意新興毒品偽裝手法，並積極檢舉相關不法行為，以協助打擊毒品犯罪。