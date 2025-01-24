小情侶騎「語彤專屬」撞違規車...男友搶救14天亡　肇事男判9月

▲台中一對小情侶騎車上路，遇到違規車輛發生車禍，1死1傷，肇事駕駛判決近日出爐。（ETtoday資料照／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名19歲謝男騎著「語彤專屬」的機車載女友上路，遇到一名龍姓男子駕車違規左轉，機車被撞倒地，謝男重傷搶救14天後傷重死亡。近日判決出爐，法院依鑑定結果顯示，龍男違規左轉是肇事主因，謝男超速是次因，判龍男9月徒刑。

該案發生在2023年11月，謝男騎乘機車沿著五權路直行，對向的龍男則是未等左轉專用燈亮起，就直接左轉，導致謝男撞上後，機車車頭嚴重損毀，謝男與後座17歲女友受傷。

判決指出，謝男頭部受傷，受有顱內出血併腦腫脹，以及腦幹壓迫等情況，在同月底、搶救約14天後，仍因創傷性休克以及中樞衰竭併呼吸衰竭死亡，年僅19歲；謝男女友則是有2處骨折，躲過死劫。

▲謝男機車受損嚴重，謝男經搶救14天宣告不治，龍男被依過失致死起訴，近日判9月徒刑。（圖／記者許權毅攝）



《ETtoday新聞雲》當時拍下，謝男的機車被擺放在台灣大道與五權路口的一處行人庇護島上，上頭寫著「語彤專屬」，並掛上許多吊飾，看得出與女友感情不錯，不料一場車禍，讓小情侶天人永隔。

▲龍男當時左轉未依號誌行駛，為該起車禍肇事主因。（圖／記者許權毅翻攝）



台中地院審酌，龍男肇事後坦承犯行，事故經台中市車輛行車事故鑑定委員會認定後，認為龍男未依號誌指示行駛為肇事主因，謝男超速行駛導致煞車不及，為肇事次因。

法官認定，龍男未盡遵守交通規則義務肇事，導致1人死亡、1人受傷，情節非輕，考量龍男犯後態度尚可，惜無法與家屬達成調解，依過失致死罪判處龍男9月徒刑。