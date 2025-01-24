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社會 社會焦點 保障人權

他滿車K味又抽喪屍煙彈...攔查拒下車　副駕駛座藏秘密也曝光

記者邱中岳／台北報導

北市內湖分局文德派出所警員加強轄區巡邏，在22日攔查1名男子，發現車上飄出濃厚的毒品K他命味道，且手上還拿著可疑的電子煙彈，要求其下車受檢還一度拒絕，最後警方在盤查時發現男子不斷瞄向車子，加以盤查後在副駕駛座底下查獲手槍以及12顆子彈。

警方調查，24歲的陳姓男子在22日下午6時許，開車行經北市內湖區，文德派出所副所長陳明昶、警員陳宏凱、鄭名杰上前攔查，發現其車內飄出濃厚的k他命味道，甚至陳手上還拿著不明的電子煙彈，警方立刻要求其下車接受檢查。

▲▼▲內湖分局連2天查獲槍毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲內湖分局連2天查獲槍毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓男子原本不願意配合，警員一眼就識破電子煙彈為二級毒品依托咪酯，且陳姓男子又表示，只有抽K煙為何要下車受檢，警方更認定有可疑之處，最後要求如不下車將使用強制力，陳才交付電子煙彈、K他命等，經檢驗煙彈確認為2級毒品依托咪酯。

警方當下查驗身分的過程，陳姓男子不斷眼神看向車子，現場警員認定有問題，立刻依照規定附帶搜索車輛，最後在副駕駛座又找到手槍1把以及12顆子彈，儘管辯稱槍枝是別人寄放，但仍依照毒品、槍砲罪嫌送辦。

▲▼▲內湖分局連2天查獲槍毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲內湖警員查獲毒品，又在副駕駛座查獲1槍12彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

無獨有偶，西湖所警員謝彥群、李文棟23日上午8時許，在堤頂大道1段攔查自小客車，車內亦飄出明顯毒品味道，當場查獲曾姓駕駛與乘客持有安非他命3包、吸食器及依托咪酯煙彈等毒品，全案也依違反《毒品危害防制條例》移送地檢偵辦。

內湖分局強調，重要節日安全維護工作期間全力維護治安，積極預防及打擊各類犯罪，疏導交通，確保市民平安過好年，警方同時警告宵小，春節期間治安不打烊，金融機構提款機及金流較多處所，警方仍將密集巡邏，治安絕沒有法律假期。

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