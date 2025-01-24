影／兒媳自己追來的！　超年輕38歲婆婆驚艷全場

▲ 38歲女子參加兒子婚禮 ，兒媳是幫兒子追來的 。（圖／翻攝 椒點）

記者任以芳／綜合報導

大陸較早結婚的85後提前開啟「公公婆婆」人生。安徽一名38歲女子參加兒子的訂婚宴與兒媳站在一起同框，笑容燦爛，難以分辨誰是婆婆，誰是兒媳，不知道的還以為是姐妹。許多大陸網友留言，「我40了，孩子還在小學算什麼！」

綜合陸媒報導，出生於1986年女子（化名小玉）今年38歲，今年多了一個婆婆的新身份，日前參加兒子訂婚宴，超級年輕模樣，讓賓客感到十分驚艷。

根據網路影片顯示，小玉身穿一襲有腰身中式套裝長裙，氣質典雅大方，一點都不像當婆婆，反倒是兒子看起來比母親老成一點。至於媳婦則是可愛嬌小型，站在婆婆小玉身邊像是姐妹，不像是「婆媳」。

當事人小玉目前兩兒一女也表示，娶媳婦的是大兒子，兒媳婦是自己服裝店的同事，看女孩長的漂亮又能幹，越看越喜歡，萌生把店裡同事變成兒媳婦的想法！

小玉笑說，自己身兼媒人，親自當兒子的媒人，幫忙一起追到兒媳，還花了不少時間，軟磨硬泡在讓女孩對自己兒子動心、。

不少大陸網友留言祝福，同時提出自己疑問，「婆媳像姐妹真好」「好奇？38歲當婆婆的心態是什麼」「我40了，孩子還在小學算什麼！」「85後真是一群神奇的群體」。

▼ 安徽38歲女子與兒媳站在一起像姐妹 。（圖／翻攝 椒點）