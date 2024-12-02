見一桌好菜！她大誇「你這道涼拌菜最好吃」　婆婆吐1句空氣凝結了

▲原PO和婆婆沒話說。示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「唉，空氣凝結了。」一名女網友發文表示，她平時和婆婆沒什麼話講，日前吃飯時，就硬擠了一句「媽，你這道涼拌菜最好吃！」無奈婆婆下句話，卻讓她尷尬得說不出任何話。貼文曝光後，網友紛紛直呼「拍做馬屁」、「最怕～空氣突然安靜」。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她一直都和婆婆沒什麼話講，但是老公日前就跟她說，這次回家婆媳要互動一下，因此當天中午吃飯，她一見婆婆準備一桌子的菜，就聽了老公的話，誇讚「媽，你這道涼拌菜最好吃，手藝越來越好」。

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豈料，婆婆聽到後卻說，「這市場買的。」讓原PO當下只能苦笑，一時間也不知道該說什麼才好，「唉，空氣凝結了」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「直接講還是媽媽會買，好好吃」、「好了，有互動一下了，結案」、「起碼有開端」、「覺得有時候還是靜靜的陪伴就好，不然有些話一出口就尷尬了，像這次就是」、「既然婆媳不熟，那要老公帶話題才對啊」、「很好的開場啊，市場買的，也是婆婆挑得好」。

還有網友建議，「下次吃到好吃的，要問哪裡買的，這句話是誇讚」、「互動不一定要聊天，可以在婆婆做飯時，問一下有沒有需要打下手？或是吃完幫忙處理，硬要尬聊只會兩邊都尷尬」。