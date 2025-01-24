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苗栗議員陳光軒2度酒駕！民進黨開除處分急轉彎　這理由改停權3年

▲苗栗縣議員陳光軒遭遇不肖業者威脅斷他手腳，已申請警員貼身保護。（圖／記者楊永盛攝）

▲民進黨籍苗栗縣議員陳光軒2次酒駕獲判有罪，縣黨部評議委員會裁定停權3年，陳已向中央申訴。（圖／記者楊永盛攝、資料照）

記者楊永盛／苗栗報導

駐日代表謝長廷子弟兵、民進黨籍苗栗縣議員陳光軒，去年8月間涉嫌酒後駕車肇事，法官依公共危險罪嫌判決拘役4個月、併科罰金12萬。民進黨苗栗縣黨部今（24日）發佈新聞稿指出，指陳為2度酒駕，基於「酒駕零容忍」的原則，陳應被開除黨籍，但考量「陳議員多年來對民進黨及苗栗地方的民主發展有重大貢獻」，改善的態度良好，經評議委員會決議對陳光軒議員停權3年，以示警惕。

陳光軒去年8月23日在臉書自爆前1天酒駕肇事，指他開車時因為低頭看手機，不慎碰撞前方車輛，結果酒測值0.32毫克，自認應是前晚喝多了調酒惹禍，警方依觸犯《公共危險》罪嫌移送苗栗地檢署，檢察官視訊偵訊後，陳獲釋返家。法官去年10月判決4個月徒刑、易科罰金12萬，但也意外曝光陳早有1次酒駕的不良記錄。

▲苗栗縣議員陳光軒遭遇不肖業者威脅斷他手腳，已申請警員貼身保護。（圖／記者楊永盛攝）

▲民進黨籍苗栗縣議員陳光軒2次酒駕獲判有罪，縣黨部評議委員會裁定停權3年，陳已向中央申訴。圖為日前申請警員保護。（圖／記者楊永盛攝、資料照）

民進黨苗栗縣黨部執行長連森裕指出，本黨陳光軒議員去年酒駕案，經縣黨部第20屆第7次評議委員會1月09日開會，做成對陳光軒停權3年處分，陳收到處分書後有15天向中央評議委員會申訴的權利，如果停權案確定，陳3年內無法代表民進黨參選公職，只能改以無黨籍身份登記參選。陳光軒則回應，已向中評會提出申訴請求說明。

縣黨部指出，依據法官判決書揭露訊息，陳光軒除了去年8月酒駕肇事外，先前已有1次酒後駕車緩起訴處分的紀錄，基於民主進步黨對「酒駕零容忍」的原則，依過往案例，陳光軒議員應被開除黨籍。不過，鑒於陳議員多年來對民進黨及苗栗地方的民主發展有重大貢獻，案發後積極檢討與改善的態度良好，經評議委員會決議，裁定陳光軒議員停權3年，以示警惕。

▲民進黨苗栗縣議員陳光軒在臉書自爆酒駕肇事，引發各界討論。（圖／翻攝陳光軒臉書）

▲民進黨籍苗栗縣議員陳光軒去年8月酒駕追撞前車，縣黨部評議委員會裁定停權3年，陳已向中央申訴。（圖／記者楊永盛翻攝）

據指出，陳光軒早年追隨謝長廷從事社會運動，返鄉參選縣議員順利當選，目前已連任第3屆，平日對泛藍執政的苗栗縣政府問政風格犀利，頗受泛綠陣營和年輕選民青睞和支持。不過，2015年遭媒體踢爆，他曾因選民請託服務，結果跟對方妻子搞車震，挨告妨害家庭、花錢賠償女子丈夫，引發爭議；去年4月參選民進黨苗栗縣黨部第20屆主委，結果輸給陳詩弦，日前也因疑似得罪非法棄土業者，人身安全受到威脅，申請便衣警員保護。

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