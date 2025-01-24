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酒店爽抱妹賴帳7萬！幹部PO網懸賞抓奥客　白牌車司機卻倒霉了

▲陳男協助酒店幹部討債未果，竟遭設局簽30萬本票。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲方男與裴男帶陳父取款時，當場遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區一名開白牌車的男子，日前因答應協助酒店幹部討債未果，竟被設局強迫簽下30萬元本票，並向其父親索討，但父親前往還款時察覺有異，假借取款趁機向警方報案。警方逮獲在場的2名男子，隨後逮捕設局簽票討債的另外3名犯嫌，警方將依妨害自由、恐嚇取財罪，將5名犯嫌移送偵辦。

據了解，在桃園知名酒店「天上人間」，擔任業務幹部的37歲許男，遭客人積欠7萬多元酒單，在白牌車群組PO懸賞告示，群內司機23歲陳男表示，曾載送過該名酒客，可協助尋找解決債務。上周四（16日）許男要求陳男，計誘該名酒客到土城某汽車旅館歡唱，讓其趁機可追討7萬元的債務。

但該名欠債酒客遲遲未出現，讓許男大為不滿，認為陳男與該名酒客串通，與在場的29歲劉男、22歲方男、22歲裴男及38歲鐘女，控制陳男行動強迫簽下30萬元本票，並要求陳父前來付款。陳父接獲通知抵達汽車旅館，察覺有異下稱要回公司拿錢，便由方男與裴男陪同之下，到陳父在中和的公司。

▲陳男協助酒店幹部討債未果，竟遭設局簽30萬本票。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方依妨害自由、恐嚇取財罪，將許男等5人移送新北地檢署偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

陳父趁2人不注意，通知警方前來，警方到場，立即將方男、裴男逮捕，並帶回派出所；等著收錢的許男，得知2人被抓，急忙前往警局解釋為債務糾紛，但經警員了解，並詢問陳男筆錄後，認為是許男片面之詞，立即聲請拘票將許男等5人逮捕，並依妨害自由、恐嚇取財罪，將5人移送新北地檢署偵辦。

中和分局表示，將持續加強查緝嚴重影響治安之詐欺、毒品等相關犯罪行為，向上溯源，嚴查隱身幕後之幫派、斬斷不法隱藏金流，以徹底淨化本轄治安環境，達成加強重要節日安全維護工作，維護本轄治安平穩，淨化農曆春節社會治安環境，讓民眾平安順利過完這次農曆春節好年。

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