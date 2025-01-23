全國中等學校童軍大露營　童軍有義扶助車禍受傷民眾

▲台南舉行的全國中等學校童軍大露營，1月22日進行台南三館的文化采風活動時，童軍伙伴發現車禍，馬上投入救援行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南舉行的全國中等學校童軍大露營，1月22日進行台南三館的文化采風活動時，童軍伙伴以行動體現中華民國童軍諾言的第2條「隨時隨地扶助他人，服務社會」，值得我們伙伴鼓勵和效法。

2025全國童軍大露營，由國立曾文家商承辦、中華醫事科大協辦，於1月20日至24日，在府城展開童軍系列活動，期間的文化采風B線，集合於台南美術館，隨後進行台灣文學館、司法博物館、南區氣象館展示館的走訪探查。

23日上午10時35分，司法博物館前的府前路，民眾騎乘機車擦撞小客車，文化采風股長蘇文盟、副股長王進清、股員陳學諒、陳俊豪見狀後，立即進行交通管制，避免擴大事故，接著救護組黃廷聖、黃紀軒前往處理民眾傷口，進行膝蓋擦傷與嘴角破皮流血的消毒，隨後在旁安撫和陪伴，一起靜待候救護車前來接手。

對於這起義行，蘇股長表示，遇到這種需要扶助的事情，沒有理由，就是直覺挽起袖子，幫忙就是了。副股長王進清接著表示，下次看到類似情況，就是會扶助，這是童軍應該做的。