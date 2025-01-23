奈良公園屢現鹿被撞　「突然竄出」特性駕駛好困擾

▲以鹿隻聞名的日本奈良卻屢屢傳出鹿引發的交通事故，尤其是年幼低矮的小鹿更不易察覺。（圖／翻攝自X @川地祥介）

圖文／鏡週刊

日本奈良公園以自由活動的奈良鹿聞名，然而鹿與汽車發生交通事故的問題日益嚴重。根據奈良鹿保護協會的數據，2023年鹿交通事故共發生123起，其中73隻鹿因事故死亡。實際數字可能更高，因為未被發現或未歸類的事故不計入官方統計。

交通事故通常發生在清晨和夜間，天黑和道路空曠時更容易發生。據日媒「まいどなニュース」報導，司機普遍反映，鹿會突然從路旁斜坡竄出，導致避讓困難。此外，發情期的雄鹿活動範圍更廣，追逐雌鹿的行為增加了事故風險。

此外，幼鹿的低矮身形更難被駕駛人察覺，尤其當牠們跟隨成年鹿穿越道路時，更容易引發事故。當地政府就此在道路上設置了鹿警告標誌，並通過宣傳提醒駕駛人注意鹿的出沒。

然而，這些措施仍未能有效解決問題。事故多數發生在未加裝防護設施的開放道路，尤其是隔離帶上的植被吸引鹿穿越馬路。

奈良鹿保護協會建議採取更積極的措施，例如增設感應器警告裝置，當鹿接近道路時，有效提醒駕駛人減速；用顛簸路段或特殊標記等道路減速設計，讓駕駛降低車速。

公家單位呼籲駕駛人多注意鹿的行動特性，鹿可能突然出現在道路上，特別在發情期或幼鹿跟隨成年鹿時；在奈良公園及周邊路段，應保持警惕，減速並隨時準備應對突發情況；避免驚嚇鹿群，遛狗的飼主更需特別注意，狗狗可能會引發鹿的恐慌，導致鹿群奔跑穿越馬路。

而為了提升公眾對奈良鹿交通事故的關注，志工計劃於2月9日在大阪市舉辦鹿交通事故研討會。活動旨在推動道路改善、提高駕駛意識，並尋找減少事故的新方法。



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