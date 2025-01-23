曹興誠號召全台大罷免　呼籲民進黨下場參戰「不要當家不管事」

圖文／鏡週刊

近日立法院藍白黨團以各種名目、狂砍各部會預算，引發輿論熱議，也因此激起罷免聲浪，前聯電董事長曹興誠今（22日）號召全台各地罷免團體，組成「反共護台志工聯盟」，強調藍白立委在國會毀憲亂政、狂刪預算癱瘓政府，是中共利用國民黨弱化台灣的統戰結果，因此他們推動罷免，要拔掉叛國賣台的國民黨立委。他更喊話要民進黨強硬起來，不要用「當家不鬧事」作藉口，否則反而成了國民黨的傀儡。

曹興誠今在「反共護台志工聯盟」成立記者會上發言表示，現在我們看到的國會亂象，在中共眼裡一點都不亂，「這是他們精心策劃，按步就班，利用國民黨弱化台灣的統戰成果。」他提到，美國前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）2021年曾說過，她認為中國不會派遣正規部隊攻台，而是透過遙控「親中勢力」，從內部顛覆台灣政權。

曹興誠指出，國民黨遮遮掩掩、不肯承認自己是親中政黨，但去年4月27日，國民黨黨鞭傅崐萁公開率領國民黨16名主要立委，集體前去北京參拜中共政協主席王滬寧，已經完全不避諱自己就是親中政黨。「國民黨親共賣台，在國際上已經是普遍認知，但在台灣，許多人還在盲目的支持國民黨，因為這些人一直都遭到國民黨的誤導和欺騙。」

▲曹興誠號召「反共護台志工聯盟」，在全台各地發起罷免。

曹興誠提到，國民黨欺騙台灣人要支持九二共識、要支持國民黨，兩岸要交流才有和平，但他強調任何交流都應該以彼此尊重為前提，國民黨和中共的交流也在給台灣帶來災難。此外，中共宣稱台灣是他們的領土，國民黨卻沒有任何駁斥，還宣傳「台獨會引起兩岸戰爭」，幫助中共來恐嚇台灣人，多年來成功誤導了許多台灣年輕人，「把投降叛國當成和平」。

曹興誠表示，全國性的反共護台志工聯盟已經成立，第一項工作就是罷免毀憲亂政的立法委員，並表示這個聯盟是不分藍綠、不分黨派的，而他們定義的「藍色」主要特點是「反共」，而親共的藍色則成了「紫色」，他呼籲全台公民應該勇敢出來連署、投票，罷免叛國賣台亂政的「紫色立委們」。

▲來自花蓮的網紅「八炯」代表花蓮罷免團體出席，呼籲民眾應多去花蓮支持罷免傅崐萁店家消費，讓支持罷免傅崐萁的力量更加強大。

他也點名民進黨，應該態度強硬，響應罷免行動，對於民進黨有人說「當家不鬧事」，他則不以為然說現在民進黨沒有當家，因為立法院亂立法他們就得照做「你怎麼當家呢？」認為民進黨如果不出來罷免，這不叫當家不鬧事，而是「當家不管事」，若民進黨不支持罷免，就成了國民黨的傀儡。

另外，由台灣客社、台灣客家聯盟、世界台灣客家聯合會、台北市新竹縣同鄉會、新北市客家社團理事長協會、桃園市客家青年會、寶島客家廣播電台等數個團體組成的「北部客家護台大聯盟」，今上午也在立法院和民進黨立委一同召開「罷免爛委，捍衛客家 客家人站出來！」記者會，抗議藍白惡質刪凍客家預算，在國會下重手，擔心國會凍結高達5億元的經費，不僅影響客委會施政，也是對客家語言和文化傳承的打壓，點名國民黨徐欣瑩、林思銘等客家籍立委，本來應該照顧客家族群，卻做出背棄台灣、摧殘客家之舉，呼籲恢復相關預算，拒絕語言滅絕。

▲北部客家護台大聯盟今上午舉行記者會，抗議藍白惡質凍刪客家預算。



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