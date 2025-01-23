　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曹興誠號召全台大罷免　呼籲民進黨下場參戰「不要當家不管事」

曹興誠號召全台罷免配合中共的國民黨立委，並喊話民進黨也應該響應罷免。

圖文／鏡週刊

近日立法院藍白黨團以各種名目、狂砍各部會預算，引發輿論熱議，也因此激起罷免聲浪，前聯電董事長曹興誠今（22日）號召全台各地罷免團體，組成「反共護台志工聯盟」，強調藍白立委在國會毀憲亂政、狂刪預算癱瘓政府，是中共利用國民黨弱化台灣的統戰結果，因此他們推動罷免，要拔掉叛國賣台的國民黨立委。他更喊話要民進黨強硬起來，不要用「當家不鬧事」作藉口，否則反而成了國民黨的傀儡。

曹興誠今在「反共護台志工聯盟」成立記者會上發言表示，現在我們看到的國會亂象，在中共眼裡一點都不亂，「這是他們精心策劃，按步就班，利用國民黨弱化台灣的統戰成果。」他提到，美國前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）2021年曾說過，她認為中國不會派遣正規部隊攻台，而是透過遙控「親中勢力」，從內部顛覆台灣政權。

曹興誠指出，國民黨遮遮掩掩、不肯承認自己是親中政黨，但去年4月27日，國民黨黨鞭傅崐萁公開率領國民黨16名主要立委，集體前去北京參拜中共政協主席王滬寧，已經完全不避諱自己就是親中政黨。「國民黨親共賣台，在國際上已經是普遍認知，但在台灣，許多人還在盲目的支持國民黨，因為這些人一直都遭到國民黨的誤導和欺騙。」

曹興誠號召「反共護台志工聯盟」，在全台各地發起罷免。

▲曹興誠號召「反共護台志工聯盟」，在全台各地發起罷免。

曹興誠提到，國民黨欺騙台灣人要支持九二共識、要支持國民黨，兩岸要交流才有和平，但他強調任何交流都應該以彼此尊重為前提，國民黨和中共的交流也在給台灣帶來災難。此外，中共宣稱台灣是他們的領土，國民黨卻沒有任何駁斥，還宣傳「台獨會引起兩岸戰爭」，幫助中共來恐嚇台灣人，多年來成功誤導了許多台灣年輕人，「把投降叛國當成和平」。

曹興誠表示，全國性的反共護台志工聯盟已經成立，第一項工作就是罷免毀憲亂政的立法委員，並表示這個聯盟是不分藍綠、不分黨派的，而他們定義的「藍色」主要特點是「反共」，而親共的藍色則成了「紫色」，他呼籲全台公民應該勇敢出來連署、投票，罷免叛國賣台亂政的「紫色立委們」。

來自花蓮的網紅「八炯」代表花蓮罷免團體出席，他呼籲民眾應多去花蓮支持罷免傅崐萁店家消費，讓支持罷免傅崐萁的力量更加強大。

▲來自花蓮的網紅「八炯」代表花蓮罷免團體出席，呼籲民眾應多去花蓮支持罷免傅崐萁店家消費，讓支持罷免傅崐萁的力量更加強大。

他也點名民進黨，應該態度強硬，響應罷免行動，對於民進黨有人說「當家不鬧事」，他則不以為然說現在民進黨沒有當家，因為立法院亂立法他們就得照做「你怎麼當家呢？」認為民進黨如果不出來罷免，這不叫當家不鬧事，而是「當家不管事」，若民進黨不支持罷免，就成了國民黨的傀儡。

另外，由台灣客社、台灣客家聯盟、世界台灣客家聯合會、台北市新竹縣同鄉會、新北市客家社團理事長協會、桃園市客家青年會、寶島客家廣播電台等數個團體組成的「北部客家護台大聯盟」，今上午也在立法院和民進黨立委一同召開「罷免爛委，捍衛客家 客家人站出來！」記者會，抗議藍白惡質刪凍客家預算，在國會下重手，擔心國會凍結高達5億元的經費，不僅影響客委會施政，也是對客家語言和文化傳承的打壓，點名國民黨徐欣瑩、林思銘等客家籍立委，本來應該照顧客家族群，卻做出背棄台灣、摧殘客家之舉，呼籲恢復相關預算，拒絕語言滅絕。

北部客家護台大聯盟今上午舉行記者會，抗議藍白惡質凍刪客家預算。

▲北部客家護台大聯盟今上午舉行記者會，抗議藍白惡質凍刪客家預算。


更多鏡週刊報導
疑美論學者喊反戰促談　曹興誠：去講給北京聽、不放棄武力的是中共
點名閩南狼、曹興誠、矢板明夫　蕭旭岑質疑：他們言論該被打上問號
劍指讓現有罷免連署失效！藍白聯手凍結中選會預算　公告新格式才解凍

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎
柯文哲探視父近半小時　面色凝重離開新竹台大
緯來耳機妹爆紅！突被拉進直播網戀愛了　本人IG曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曹興誠號召全台大罷免　呼籲民進黨下場參戰「不要當家不管事」

快訊／柯爸病危！柯文哲探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

快訊／柯文哲抵達新竹台大探視父親　台北看守所回應了

快訊／柯文哲抵達新竹台大　戒護警伸手阻擋媒體「他現在禁見」

快訊／柯爸病危！　柯文哲抵新竹台大探視

遭韓國瑜打入冷宮！立院前處長周傑退休秒復出　出任彰化副縣長

基隆市府關懷弱勢年前送暖　副市長邱佩琳親贈再生家具

民眾黨主席補選連署　蔡壁如近8小時達300人、黃國昌獲5660人支持

寶林茶室6死案調查報告曝光　北市府未立即稽查、錯失採樣黃金期

總統無公關費也無特支費　「國務機要費無法流用」去年額度已用罄

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

【妳回家算了XD】車禍夫請老婆扶起床卻放屁　她笑翻一巴掌打到他傷口

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

#台南 17人橋下圍帆布聚賭！ 警扮釣客破 #極簡風 賭場

IU向IVE鞠躬道歉！ 「2024犯的最大的錯」

【笑容凍結】兒子開心拍照班導突然出現 他用手遮住眼不願面對XD

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

曹興誠號召全台大罷免　呼籲民進黨下場參戰「不要當家不管事」

快訊／柯爸病危！柯文哲探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

快訊／柯文哲抵達新竹台大探視父親　台北看守所回應了

快訊／柯文哲抵達新竹台大　戒護警伸手阻擋媒體「他現在禁見」

快訊／柯爸病危！　柯文哲抵新竹台大探視

遭韓國瑜打入冷宮！立院前處長周傑退休秒復出　出任彰化副縣長

基隆市府關懷弱勢年前送暖　副市長邱佩琳親贈再生家具

民眾黨主席補選連署　蔡壁如近8小時達300人、黃國昌獲5660人支持

寶林茶室6死案調查報告曝光　北市府未立即稽查、錯失採樣黃金期

總統無公關費也無特支費　「國務機要費無法流用」去年額度已用罄

緬因貓「被忘在機艙」變太平洋飛貓　24小時紐澳來回飛3趟嚇壞主人

北市府抽查一番賞！萬年大樓、北車地下街12店有缺失：2店混套賣

曹興誠號召全台大罷免　呼籲民進黨下場參戰「不要當家不管事」

死忠鐵粉飛到日本應援　領航猿仍飲恨苦吞東超2連敗

長野車站前隨機刺人1死2傷！上班族男等公車被刺死　兇手仍在逃

外媒曝《GTA 6》定價有望飆到100美元...改變3A大作定價生態

劉家愷、吳睿勝卸下戰袍　轉任味全龍教練團

閱之海筆記／從清純女優到赤裸狂花：島田陽子的性暴走！

【笑容凍結】兒子開心拍照班導突然出現 他用手遮住眼不願面對XD

政治熱門新聞

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

柯文哲探視父親　戒護警阻擋：他現在禁見

快訊／柯爸病危！柯文哲抵新竹台大探視

柯文哲外出探視父親　台北看守所回應了

遭韓國瑜打入冷宮！周傑退休秒出任彰化副縣長

總統府發出內部致歉信　給員工、軍警、弱勢的禮金禮盒取消

民眾黨主席補選連署　蔡壁如近8小時達標

快訊／民眾黨美女議員林珍羽罹肺腺癌

寶林茶室6死案調查報告曝光　北市府未立即稽查、錯失採樣黃金期

賴清德遺憾總預算被刪凍3成以上　細數表決亂象「已引起國人不安」

賴清德憂國家成「無油可動的車」　民眾黨批：不會開車就換人

想出國換護照要搶快！10月後將吃緊　預算被砍估短缺20萬本

爆林思銘超貸買地蓋違建、凍結托育監管雲　時力籲新竹淘汰不適任立委

總統無公關費也無特支費　「國務機要費無法流用」去年額度已用罄

更多熱門

相關新聞

罷免遍地開花　賴清德要求綠營謙卑：勿讓公民運動被貼政黨對抗標籤

罷免遍地開花　賴清德要求綠營謙卑：勿讓公民運動被貼政黨對抗標籤

針對立委國會表現，公民團體持續推動大罷免行動，已有雙位數以上藍委罷免案一階段連署達標；另外，高雄民團發起罷免綠委許智傑、黃捷，同樣達標。對於公民團體行動，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德今（22日）於中常會上表示，許多公民團體自發性的推動罷免行動，代表的是公民社會最真實的聲音，民進黨必須尊重公民團體的自主性，並謙卑地傾聽全體國人心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。

連眷村阿北都嗆罷免？　徐巧芯：自導自演

連眷村阿北都嗆罷免？　徐巧芯：自導自演

張柏芝14歲超靈氣　網讚：真女神

張柏芝14歲超靈氣　網讚：真女神

體育署被砍11億？媒體人：洪一中被假新聞帶風向

體育署被砍11億？媒體人：洪一中被假新聞帶風向

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行

關鍵字：

鏡週刊曹興誠罷免

讀者迴響

熱門新聞

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

玩壞車窗卡死！父狂扁座椅　男童爆哭

林珍羽不菸罹肺腺癌！醫示警8症狀快就醫

緯來耳機妹爆紅！本人IG曝光

柯文哲探視父親　戒護警阻擋：他現在禁見

即／日本長野車站3人遭砍1命危　兇手持刀跑了

吳淡如收「詐騙電郵揭新手法」　曬1圖驚呼：做得很像！

職業小三勾引5000人分享大數據　揭「最易出軌5大職業」

新北上班族買刮刮樂「ChatGPT選號」中百萬

范瑋琪、陳建州「一家四口得A流」　曬病床照曝無奈

高虹安案二審裁定停審　高檢署抗告被駁回

快訊／「AI女神」李珠珢重磅加盟富邦

五堅情爆有新團員...身份曝光

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

【妳回家算了XD】車禍夫請老婆扶起床卻放屁　她笑翻一巴掌打到他傷口

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面