洛杉磯再爆野火！　新火場「2小時燒掉2／3個內湖」恐怖景象曝

記者張方瑀/綜合報導

美國加州再爆野火,在靠近洛杉磯北部的「休斯野火」在2小時內迅速延燒5000英畝(約2023公頃),相當於三分之二個台北市內湖區(約3158公頃),且目前火勢尚未得到控制。

根據CNN、BBC報導,休斯野火(Hughes Fire)於22日下午在北部卡斯泰克湖(Castaic Lake)附近的山區爆發,且受到強風影響,在短短2小時內就延燒5000英畝,速度相當驚人。

▲美國加州洛杉磯休斯野火(Hughes Fire)。(圖/路透)



當地新聞畫面顯示,住在火場附近的居民用水管替房屋和庭院降溫,其他人則匆忙撤離社區,消防飛機正投下水和阻燃劑以控制火勢。

報導指出,目前當地風速約為每小時32至48公里,但預計全天風力將進一步增強,這可能促使火勢擴大,並增加空中滅火的難度。該地區目前處於紅旗警告(Red Flag Warning)中,這表示由於強風及乾燥低濕的天氣條件,火災風險極高。

▲美國加州洛杉磯休斯野火(Hughes Fire)。(圖/路透)



有一名準備撤離的婦女向NBC 4表示,「(野火地區)一開始看起來像雲,但當你靠近時,就像開進了地獄,我不知道為什麼這些火災不停冒出來,這片地區現在確實是一個讓人害怕的地方。」

加州消防局(Cal Fire)官員弗萊徹(Ed Fletcher)表示,休斯野火爆發區域的人口密度不高,僅有約2萬居民,當前風向正將火勢吹向卡斯泰克湖,該湖正在充當火焰與卡斯泰克地區之間的緩衝區,「如果火勢越過了湖,情況才會變得更加複雜。」

洛杉磯月初爆發多起大型野火,摧毀多個住宅區,造成嚴重財產損失與傷亡,目前也還有2處野火尚未完全撲滅。另外,在南加州的聖地牙哥(San Diego)和歐申賽德(Oceanside)附近也出現了另外2個火場,但延燒面積較小,目前已獲控制。

#HughesFire from my backyard, just before we evacuated. Praying for everyone's safety. pic.twitter.com/2UUppUIVmH