洛杉磯再爆野火！　新火場「2小時燒掉2／3個內湖」恐怖景象曝

記者張方瑀／綜合報導

美國加州再爆野火，在靠近洛杉磯北部的「休斯野火」在2小時內迅速延燒5000英畝（約2023公頃），相當於三分之二個台北市內湖區（約3158公頃），且目前火勢尚未得到控制。

根據CNN、BBC報導，休斯野火（Hughes Fire）於22日下午在北部卡斯泰克湖（Castaic Lake）附近的山區爆發，且受到強風影響，在短短2小時內就延燒5000英畝，速度相當驚人。

▲美國加州洛杉磯休斯野火（Hughes Fire）。（圖／路透）



當地新聞畫面顯示，住在火場附近的居民用水管替房屋和庭院降溫，其他人則匆忙撤離社區，消防飛機正投下水和阻燃劑以控制火勢。

報導指出，目前當地風速約為每小時32至48公里，但預計全天風力將進一步增強，這可能促使火勢擴大，並增加空中滅火的難度。該地區目前處於紅旗警告（Red Flag Warning）中，這表示由於強風及乾燥低濕的天氣條件，火災風險極高。

▲美國加州洛杉磯休斯野火（Hughes Fire）。（圖／路透）



有一名準備撤離的婦女向NBC 4表示，「（野火地區）一開始看起來像雲，但當你靠近時，就像開進了地獄，我不知道為什麼這些火災不停冒出來，這片地區現在確實是一個讓人害怕的地方。」

加州消防局（Cal Fire）官員弗萊徹（Ed Fletcher）表示，休斯野火爆發區域的人口密度不高，僅有約2萬居民，當前風向正將火勢吹向卡斯泰克湖，該湖正在充當火焰與卡斯泰克地區之間的緩衝區，「如果火勢越過了湖，情況才會變得更加複雜。」

洛杉磯月初爆發多起大型野火，摧毀多個住宅區，造成嚴重財產損失與傷亡，目前也還有2處野火尚未完全撲滅。另外，在南加州的聖地牙哥（San Diego）和歐申賽德（Oceanside）附近也出現了另外2個火場，但延燒面積較小，目前已獲控制。