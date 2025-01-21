小偷闖屋竊盜離奇暴斃　「卡死窗戶洞」驚悚一幕曝光

▲小偷闖屋竊盜，離奇暴斃卡死窗戶洞！驚悚影片曝光。（翻自畫面）

圖文／鏡週刊

巴基斯坦近日發生一起離奇事件，一戶人家報案指出，早上醒來時，發現窗戶洞竟然卡死一具遺體，相信是一名企圖闖屋竊盜的小偷。

據英國《Need to Know》報導，事發在克拉嗤（Karachi）地區，該戶人家報案指出，一大早醒來，就發現一具詭異男屍，卡在窗戶洞，把全家人都嚇壞。警方獲報後抵達現場，並處理這具遺體。

警方初步研判，這名男子疑似是企圖闖屋偷竊的盜賊，他應是趁著深夜、大家熟睡時行竊，但不知為何會卡死在窗戶洞，目前警方正等待進一步的驗屍報告。另外報導也指出，雖然這位小偷的身分未明，但年齡推測應為35歲左右。

除此之外，報導也提到在委內瑞拉，也發生過類似事件。一名竊賊破窗闖入一間幼兒園行竊，但同樣卡死在窗戶洞間，由於事發當時剛好正值學校休假期間，因此無人發現，直到開學時，有教職員來到學校後聞到腐臭味，才發現這具遺體。



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