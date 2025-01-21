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桃園市議會民進黨團幹部交接　31歲李宗豪接任總召

▲桃園市議會民進黨團幹部交接

▲桃園市議會民進黨團幹部交接，31歲李宗豪（右）接任總召。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會民進黨團21日舉行總召暨幹部交接典禮。市長張善政、副市長蘇俊賓和正、副議長邱奕勝、李曉鍾率府會一級主管出席。新任總召李宗豪今年31歲，肯定自己在擔任首屆議員即接任總召，深具意義，因桃園航空城等重大建設推動，未來將帶領民進黨團監督桃園市政，讓市民更有光榮感及幸福感。

李宗豪是桃園市龜山區議員，父親李鎮楠曾任立委，母親林俐玲也是多屆議員，因長期協助家人做選民服務，所以對議會問政、運作與地方大小事務非常熟悉。議長邱奕勝表示，年紀輕的李宗豪擔任總召，除了是世代交替、也是全國各縣市議會最年輕的黨團總召。

▲桃園市議會民進黨團幹部交接

▲市長張善政（右三）和民進黨團新任幹部。（圖／記者楊淑媛攝）

市長張善政提到，過去一年非常感謝志強總召帶領民進黨團，議員秉持理性問政且非常有內容，許多建議都成為桃園市政的參考，希望持續與民進黨團議員努力，讓市政越來越好。民進黨桃園市黨部主任委員黃傅淑香提及，新人新氣象，相信宗豪總召會帶領黨團議員共同為市民打拚，也希望本黨團戰力強一點，更符合市民對民進黨強力監督市政的期盼。

▲桃園市議會民進黨團幹部交接

▲黃家齊市議員的萌娃特地到場送花給拔拔，可愛穩重的樣子，萌翻會場。（圖／記者楊淑媛攝）

傅淑香也重批目前國會亂象、藍白統刪預算造成全民權益受害，因此府會和諧相當重要，民代必須堅守職責，為桃園建設、市民福祉努力。黃傅強調，台灣只有一個，希望大家團結一致守護台灣。民進黨團新任幹部為總召李宗豪、副總召黃家齊及王珮毓、幹事長許家睿、書記長魏筠，黃家齊議員的萌娃特地到場送花給拔拔，可愛穩重的樣子，萌翻會場。

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