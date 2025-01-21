欠28萬賭債！女大生「肉償」價格曝光　男友心碎：已睡6次

▲男網友透露女友無力償還債務，竟協議用陪睡抵債。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

一名男大生驚爆自己女友染上賭博惡習，欠下了28萬元的高額債務，為了償還賭債，居然私下與債主達成「陪睡」協議，男大生在事後得知此事，感到十分震驚，上網求助網友，此類債務是否具有法律效力。

這名男大生最近在論壇《Zuvio校園》發文表示，女友私下和朋友玩妞妞、射龍門等賭博性遊戲，剛開始小贏5至6萬元，但後來越賭越大，反而倒輸28萬6千元。女友深知他厭惡賭博，而一直對他隱瞞這件事，也不敢向父母開口借錢。

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原PO表示，他發現女友背負債務時為時已晚，更讓他難以接受的是，女友竟同意以陪睡的方式償還債務，私自與債主朋友達成協議，每睡1次可抵消1萬元，至今女友已經陪睡6次。原PO表示，儘管得知女友參與非法賭博後深受打擊，失眠多日，仍決定不輕易放棄這段感情。他希望兩人能共同面對這個難關，目前已知女友簽下本票和協議，因此上網詢問網友此類非法賭博契約的效力，希望能尋求合適的解決方法。

文章曝光後，網友反應兩極。部分網友同情原PO，認為他居然沒趁機放生女友，十分善良，並祝福兩人未來能夠幸福。同時，也有不少網友提醒，本票具有法律效力，仍需償還借款金額，但是性交易契約因違法而無效，但建議原PO尋求專業法律協助，以保障自身權益。



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