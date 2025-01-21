快訊／高雄重大車禍！計程車撞中寮橋分隔島　車頭爛毀5人傷

▲一輛計程車不明原因撞分隔島，造成5人受傷送醫 。（圖／記者吳世龍翻攝）
記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導
高雄市大寮區發生自撞車禍！今天（21日）上午十點多左右，一輛計程車行經大寮國中附近的中寮橋時，不明原因自撞分隔島，車上包含駕駛總共6人，除駕駛外，5人受傷被送往醫院，傷勢情況不明，詳細車禍原因，警方還在調查當中。
▲一輛計程車不明原因撞分隔島，造成5人受傷送醫 。（圖／記者吳世龍翻攝）
▲一輛計程車不明原因撞分隔島，造成5人受傷送醫 。（圖／記者吳世龍翻攝）
▲一輛計程車不明原因撞分隔島，造成5人受傷送醫 。（圖／記者吳世龍翻攝）
記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導
高雄市大寮區發生自撞車禍！今天（21日）上午十點多左右，一輛計程車行經大寮國中附近的中寮橋時，不明原因自撞分隔島，車上包含駕駛總共6人，除駕駛外，5人受傷被送往醫院，傷勢情況不明，詳細車禍原因，警方還在調查當中。
▲一輛計程車不明原因撞分隔島，造成5人受傷送醫 。（圖／記者吳世龍翻攝）
▲一輛計程車不明原因撞分隔島，造成5人受傷送醫 。（圖／記者吳世龍翻攝）
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