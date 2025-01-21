快訊／高雄重大車禍！計程車撞中寮橋分隔島　車頭爛毀5人傷

新北市蘆洲區環堤大道蘆洲抽水站、2號越堤道「Y字岔路」，發生一起重大交通事故。一輛要送年菜的小貨車因闖紅燈，撞上要到旁邊抽水站上班的男機車騎士，當時騎士綠燈剛起步，就遭小貨車強力撞擊，導致機車騎士彈飛約5公尺，安全帽摔飛頭部重創，經送醫仍傷重不治，新北市議員與市府相關人員曾因3個月奪2命後，會勘這死亡路口尋求改善方法，但仍發生不幸。